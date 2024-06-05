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Писториус: Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году

Михаил Бушуев
5 июня 2024 г.

Для повышения обороноспособности бундесвера необходимы большие инвестиции и реформа призыва на службу, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге.

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис ПисториусФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), отвечая в среду, 5 июня, на вопросы депутатов в бундестаге.

Министр обороны ФРГ связал поставленные им сроки с ожидаемыми последствиями российского вторжения в Украину. "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное", - заявил, в частности, Борис Писториус. Для решения поставленной задачи Писториус обозначил три главные проблемы: "Техника, личный состав и финансы".

Писториус призвал увеличить оборонные расходы

Глава Минобороны Германии в частности заявил о необходимости увеличить бюджет оборонного ведомства на 6,5-7 млрд евро в 2025 году, а также повысить оборонные расходы ФРГ в долгосрочной перспективе. Бюджет оборонного ведомства на 2024 год составляет около 52 млрд евро. Вместе с тем, отвечая на дополнительные вопросы депутатов, министр не стал называть конкретные суммы, необходимые в последующие годы, сославшись на необходимость согласования расходов между отдельными министерствами.

Касаясь реформы призыва на воинскую службу, министр пообещал в скором времени представить свои предложения на рассмотрение парламента ФРГ. "Нам необходима новая модель службы в армии", - заявил в бундестаге глава Минобороны Писториус. На уточняющие вопросы он подчеркнул, что разрабатываемая им модель предполагает не полное, а частичное возвращение всеобщей воинской обязанности в Германии.

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