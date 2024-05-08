Писториус: Путин не должен победить в войне против Украины

В войне в Украине решается вопрос о том, способны ли демократии защитить себя, заявил глава Минобороны ФРГ. В ходе визита в США он рассказал об усилении участия Германии в НАТО.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в начале четырехдневного визита в США и Канаду указал на важность дальнейшей сплоченной поддержки Украины, обороняющейся от российской агрессии. "Путин не должен добиться успеха в своей жестокой агрессивной войне. Решается вопрос о том, способны ли демократии защитить себя. Это важнейшая стратегическая задача Европы, война Путина - величайшая угроза для миропорядка", - заявил он, выступая с речью вечером во вторник, 7 мая, перед представителями Американского еврейского комитета в Нью-Йорке, где он сделал свою первую остановку.

На переговорах с партнерами по НАТО - США и Канадой социал-демократический политик намерен обсудить международную ситуацию в сфере безопасности и разъяснить усиление участия Германии в Североатлантическом альянсе. 9 мая Писториус встретится с Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином, а 10 мая в Оттаве - с министром обороны Канады Биллом Блэром.

В Берлине в последнее время усилились сомнения в том, действительно ли Германия хорошо подготовлена на случай возможного переизбрания Дональда Трампа на посту президента США, отмечает агентство dpa.Трамп дал ясно понять, что он не намерен предоставлять американскую помощь партнерам по НАТО в случае российской агрессии, если те недостаточно тратят на оборону. В Минобороны ФРГ теперь полагают, что в мире не полной мере поняли корректировку курса Германии.

Увеличение расходов на обороны в ФРГ

"НАТО имеет центральное значения для нашей безопасности, и мы ничего не воспринимаем как должное. Мы осознали, что времена вновь изменились. Война вернулась в Европу, и время дивидендов от мира закончилось. Поэтому мы вносим свой вклад. Германия в этом году выделит на оборону больше, чем когда-либо в истории бундесвера. Норма НАТО о выделении двух процентов ВВП на оборону будет выполнена, и мы не можем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Писториус.

Писториус намерен еще 8 мая провести переговоры в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а затем посетить в Филадельфии компанию Boeing, которой бундесвер дал два крупных заказа на закупку 60 тяжелых транспортных вертолетов CH47-F Chinook и нескольких патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon. В рамках модернизации бундесвера Германия также закупает у других американских производителей 35 истребителей "стелс" F-35 и системы ПВО Patriot.

Глава Минобороны ФРГ о войне в секторе Газа

Выступая с речью перед представителями Американского еврейского комитета, Борис Писториус также осудил террористические нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября, спровоцировавшие войну в секторе Газа и дальнейшую эскалации во всем регионе. "ХАМАС принес неописуемые страдания многим безвинным людям. Необходимо предотвратить разрастание конфликта по всему региону", - подчеркнул германский министр, не упомянув напрямую нынешнюю ситуацию в секторе Газа. Дальнейшая дискуссия последовала за закрытыми дверьми.