Германия наконец-то выделит на оборону 2% ВВП? Есть сомнения

Без своевременной поставки боеприпасов Украине ФРГ не выполнит в 2024 году требование НАТО о финансировании армии, предупреждает институт IW. Достижение подлинной цели под вопросом.

В 2024 году Германия впервые за 30 лет направит 2% своего ВВП на оборонные расходы и тем самым наконец-то выполнит соответствующее решение НАТО, принятое десять лет назад. Об этом еще в ноябре прошлого года объявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), добавив: "Мы обеспечим эти два процента на длительный срок, на все 20-е и 30-е годы. Я специально это подчеркиваю, поскольку некоторое из того, что сейчас, возможно, будет заказано, поступит в 30-е годы".

Оборонные расходы ФРГ должны достигнуть 86 млрд евро

Однако в Институте немецкой экономики в Кёльне (IW) решили не брать слова канцлера на веру и, опираясь на данные государственного бюджета ФРГ на 2024 год и на информацию об обещанной Украине военной помощи, принялись считать. Результаты этих подсчетов опубликованы 8 апреля на сайте института под весьма показательным заголовком: "Расходы на оборону: для НАТО кое-как сойдет?".

Ключевой вывод исследования: опираясь на оптимистические ожидания, и с учетом принятой в НАТО методологии (например, перевод всех данных в доллары США по давно установленному обменному курсу) заявление о достижении показателя в 2% формально можно считать корректным.

19 января 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) во время посещения завода концерна Airbus в баварском Манхинге, где выпускают истребители Eurofighter Typhoon Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Но, по сути дела, есть опасность, "что по-прежнему не будет достигнута подлинная цель, а именно - гарантировать обороноспособность Германии, обеспечив хорошо оснащенный бундесвер достаточным количеством боеприпасов и запчастей на случай длительной войны", предупреждает автор исследования, старший научный сотрудник IW Клаус-Хайнер Рёль (Klaus-Heiner Röhl). Ведь на требуемые 2% или почти 86 млрд евро удастся выйти только, если к бюджету бундесвера в 52 млрд евро (сам он вырос в этом году лишь незначительно) приплюсовать целый ряд дополнительных мер.

Это, прежде всего, выделение 19 млрд евро из утвержденного в 2022 году сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину специального фонда (Sondervermögen) на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро. В прошлом году из этого фонда было потрачено всего 8,4 млрд евро, теперь эта сумма увеличивается более чем вдвое. К тому же в бюджет 2024 заложены еще 7 млрд евро, которые выделены на укрепление обороноспособности страны без указания их конкретного использования.

Широкое понимание инвестиций в обороноспособность

К другим дополнительным мерам относятся, в частности, военная помощь Украине и возможная оплата из текущего бюджета вооружений, которые будут произведены и поставлены лишь позднее. Иными словами, инвестиции в обороноспособность страны трактуются правительством ФРГ весьма широко.

Автор подробно останавливается на военной помощи Украине, которую Германия увеличит в этом году до 7,5 млрд евро или 0,18% ВВП. Причем теперь поставки будут осуществляться "уже не из складов бундесвера, в значительной мере опустевших, а из заново произведенных объемов и из оставшихся (небольших) запасов предприятий".

Пусковой комплекс израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 Фото: ZUMA/IMAGO

И тут есть опасность срыва сроков поставок оружия и боеприпасов на сумму в 26 с половиной млрд евро (19 млрд из спецфонда и 7,5 млрд для Украины), что в последние годы, напоминает эксперт, не раз случалось при выполнении существенно менее крупных заказов. Но если часть заказанных вооружений поступит лишь в последующие годы, то будет сорвано и достижение в нынешнем году цели в 2%.

Правда, у министерства обороны ФРГ останется лазейка в виде предварительной оплаты, что обеспечит своевременный отток средств и фактически прокредитует производителя. "Именно так это происходит, к примеру, с заказанной для бундесвера израильской системой противоракетной обороны Arrow-3", - указывает эксперт.

Немецкие заводы увеличат выпуск боеприпасов для Украины

Таким образом, из публикации IW следует, что правительству Олафа Шольца при благоприятном стечении обстоятельств, в случае высокой производственной дисциплины немецких оборонных предприятий и с помощью умело составленной отчетности, скорее всего, удастся формально доказать достижение цели в 2%. Но это не гарантирует в этом году ни существенного улучшения материально-технического оснащения бундесвера, ни своевременной поставки Украине обещанных объемов.

Производство артиллерийских снарядов на заводе немецкой компании Rheinmetall в Унтерлюсе Фото: Sepp spiegl/IMAGO

"А ведь Украине, чтобы и дальше обороняться, нужны прежде всего боеприпасы", - напоминает Клаус-Хайнер Рёль. Правда, отмечает ученый, в этом году "поставки с немецких предприятий боеприпасов, которые были заказаны лишь в 2023 году примерно с годичным опозданием после российского нападения на Украину и провозглашения "смены эпох" федеральным канцлером в конце февраля 2022, наконец-то увеличатся". Однако эксперт IW предупреждает: "Вызывает сомнения, удастся ли полностью осуществить поставки, запланированные на 2024 год".

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