Две трети стран НАТО не достигли нормы расходов на оборону

Согласно докладу генсека НАТО, только одиннадцать из 31 стран-членов альянса в 2023 году достигли расходов на оборону в размере не менее двух процентов от их валового внутреннего продукта.

Большинство стран НАТО и спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украине не достигли целевого показателя расходов на оборону, установленного в 2014 году. Это следует из доклада, представленного генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг, 14 марта. Расходы на оборону в размере не менее двух процентов от их валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году сумели обеспечить только одиннадцать из 31 страны НАТО (Швеция стала 32 членом альянса в 2024 году. - Ред).

Согласно расчетам НАТО, целевого показателя достигли США, Польша, Великобритания, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия и Словакия, а также три прибалтийские страны - Литва, Эстония и Латвия. Причем, Польша возглавила список с расходами на оборону в размере 3,92 процента от ВВП. Показатель Германии в 2023 году - 1,66 процента, Испании - 1,24 процента, Бельгии - 1,21 процента. Результат США, согласно актуальным расчетам - 3,24 процента.

Правительство ФРГ намерено достичь цели в этом году

Германия - одна из стран, стремящихся довести оборонные расходы до уровня два процента к концу 2024 года, отмечает агентство dpa. На текущий год немецкое правительство представило Брюсселю свои расходы на оборону в сумме в 67,35 млрд евро, что является рекордным показателем для ФРГ. Согласно прогнозу НАТО, это равно 2,01 процента ВВП Федеративной Республики.

По расчетам альянса, в 2023 году страны НАТО потратили на оборону в общей сложности около 1,3 триллиона долларов (около 1,2 триллиона евро). Без учета инфляции и колебаний валютных курсов это соответствует общему увеличению на 3,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году США инвестировали в оборону в два с лишним раза больше, чем все остальные 30 партнеров НАТО вместе взятые - около 876 миллиардов долларов. В качестве сравнения dpa приводит данные Международного института стратегических исследований (IISS) о военных расходах России в ушедшем году: они составили около 300 млрд долларов с учетом разницы в покупательной способности. Оборонный бюджет Китая составил чуть более 400 млрд долларов.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО

10 февраля экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. По его словам, руководитель "одной крупной страны" спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Трамп ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".

Вновь претендующий на высший государственный пост в США Трамп во время своего президентства неоднократно угрожал выходом Соединенных Штатов из НАТО. Он также часто высказывал мнение, что находит несправедливым, что США вынуждены брать на себя ответственность за оборону 30 других стран-членов, а европейцы не тратят достаточно денег на вооружение. На саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года Трамп призывал все государства блока довести размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса до четырех процентов ВВП.

11 февраля Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса объединенный военный блок встанет на его защиту. Тем самым он также подверг критике заявления, которые ставят эту аксиому под сомнение - впрочем, прямо не упомянув Дональда Трампа.

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