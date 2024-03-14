Глава НАТО настоятельно призвал увеличить помощь ВСУ

Недостаточная помощь стран НАТО и нехватка у Украины боеприпасов - одна из причин, по которым ВС РФ добились определенного прогресса в последние недели, заявил Столтенберг и призвал не позволить Путину победить.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настоятельно призвал страны альянса расширить военную помощь Украине, уже третий год обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. "Мужество украинцев не иссякает, у них заканчиваются боеприпасы", - заявил он в четверг, 14 марта, в Брюсселе, представляя итоговый отчет за 2023 год.

По его словам, "беспрецедентная помощь союзников НАТО помогла Украине выжить в качестве независимой нации", но теперь ей необходимо продолжение этой поддержки. Столтенберг выразил уверенность, что сообща страны НАТО имеют возможность дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы и дальше противостоять агрессору. "Все союзники должны найти средства и действовать быстро", - подчеркнул он. У стран НАТО есть потенциал обеспечить всем необходимым Украину, но нужна политическая воля, указал он, сославшись на ситуацию в США, где республиканцы в парламенте уже несколько месяцев блокируют продолжение масштабной помощи Украине.

Опрос НАТО: две трети граждан поддерживают продолжение помощи Украине

Недостаток помощи стран НАТО в поставках боеприпасов Киеву оборачивается ежедневными последствиями на фронте, указал далее Столтенберг. "Это одна из причин, по которым россияне смогли добиться определенного прогресса на поле боя за последние недели и месяцы", - отметил он.

При этом глава НАТО сослался на проведенный альянсом опрос, в ходе которого две трети респондентов из входящих в него стран высказались за продолжение поддержки Украины. Каждый день промедления имеет последствия на поле боя, наступил "решающий момент", чтобы не позволить президенту РФ Владимиру Путину победить, в противном случае это стало бы "серьезной исторической ошибкой", подчеркнул он.

По словам Столтенберга, нельзя допустить, чтобы авторитарные правители, такие как руководитель Кремля, навязывали свою волю посредством силы. "Это было бы опасно для всех нас", - добавил он. Как отмечает Reuters, призыв Столтенберга увеличить помощь ВСУ прозвучал в необычно резких тонах.

ЦРУ: без дальнейшей помощи Украина продолжит терять территории

Конгресс США с осени 2023 года не может принять пакет военной помощи Украине. Это в числе прочего связано со спорами вокруг мер по ужесточению контроля на границе США с Мексикой, а также с противостоянием демократов и республиканцев перед президентскими выборами в ноябре 2024 года.

Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс предупредили, что без дополнительной военной помощи Украина столкнется с перспективой постоянных потерь на поле боя. Любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе, заявили они в Конгрессе.

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