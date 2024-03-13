Гарри Каспаров: Путин понимает только силу

Оппозиционер и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров призвал западные страны принять более жесткие меры в отношении Кремля из-за войны РФ против Украины и гибели российского оппозиционного политика Алексея Навального. "Террористический режим в России понимает лишь силу", - заявил он в интервью агентству AFP на полях Всемирного конгресса свободы, проходившего во вторник, 12 марта, в Вашингтоне.

"Убийство Навального - это новая веха" в подавлении инакомыслия в России, сказал Каспаров, раскритиковав западные страны за слабую реакцию на гибель российского политика в колонии за Полярным кругом. Президент США Джо Байден "обещал разрушительные последствия (в случае смерти Навального. - Ред.). И где эти разрушительные последствия?" - задался вопросом Каспаров. Он также раскритиковал блокирование в Конгрессе США дополнительного пакета помощи Украине на 60 млрд долларов. "К сожалению, Запад отстает, и любая продемонстрированная им слабость - это приглашение для Путина к еще большей агрессии", - констатировал сооснователь Форума свободной России.

Он призвал увеличить финансирование Украины, в том числе за счет конфискованных российских активов, а также передать Киеву ракеты большой дальности. Кроме того, по мнению Каспарова, необходимо привлечь российскую оппозицию к коллективным усилиям по противодействию путинской агрессии.

Каспаров: Нужно дать шанс россиянам, выступающим против войны

"Чтобы победить путинизм и все силы зла, которые он представляет, необходима коалиция, которая будет включать этот (оппозиционный. - Ред.) российский компонент", - считает оппозиционер. Он привел в пример французское движение Сопротивления во время Второй мировой войны "Свободная Франция", которой из Лондона руководил Шарль де Голль.

"Люди, готовые сказать: "Этот режим нелегитимен, эта война преступна, Крым - украинский", должны стать частью этой битвы", - подчеркнул Каспаров.

Он также призвал западные страны предоставлять убежище россиянам, выступающим против войны, в том числе программистам и инженерам, занимающимся производством беспилотников и другого оружия. "Дайте им шанс уехать, дайте им шанс перейти на другую сторону, - сказал Каспаров. - Я думаю, это резко подорвет способность Путина вести войну".

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