Путин гордится убийствами. Ходорковский о смерти Навального

Михаил Ходорковский в интервью DW рассказал, что значит смерть Алексея Навального для российской оппозиции и общества, как за это должен ответить режим Путина и какую роль будет играть Юлия Навальная.

В начале 2000-х годов Михаила Ходорковского называли "личным врагом Путина". Бывший совладелец и глава нефтяной компании ЮКОС отсидел в тюрьмах более 10 лет, покинул Россию и сегодня является одной из знаковых фигур российской оппозиции за рубежом. В интервью DW он рассказал, как в мире реагируют на убийство Алексея Навального, какое влияние оно может оказать на политическую ситуацию в России накануне президентских выборов, а также о перспективах Юлии Навальной.

DW: Вспомните свои первые впечатления, когда вы узнали о смерти Алексея Навального? Что для вас это значит в контексте российской политики?

Михаил Ходорковский: Для нас, в общем-то, случившееся было ожидаемым. Путинское окружение нас неоднократно предупреждало и достаточно прямо говорило, что Навальный не выйдет из тюрьмы. Правда, мы, конечно, думали, что они имеют в виду, что его просто не выпустят. С другой стороны, мы считали, что максимальные риски будут в тот момент, когда в стране начнет развиваться революционная ситуация. Вот в этот момент, думали мы, могут убить и Навального, и других политических оппонентов.

Но сейчас, задним числом, мы, конечно, понимаем, что были в этом смысле самоуспокоенными что ли. То, что Навального убивали на протяжении целого ряда лет - это, в общем, очевидно. Когда человека после нескольких недель в коме сначала сажают в тюрьму, а потом отправляют на Крайний Север, то понятно, что не нужно никаких дополнительных отравляющих веществ для того, чтобы риск для его жизни был предельно большим.

Узнаем ли мы когда-нибудь правду о том, что произошло? Это, на самом деле, важно только с точки зрения наказания непосредственных исполнителей. Потому что главный виновный - Владимир Путин - он, в общем, определен и здесь ничего не изменит понимание нами методов, которыми Навальный был убит.

Политически его смерть означает переход режимом еще одной красной черты. Разумеется, это не первый политический заключенный, не первый лидер оппозициии, который был убит. Я напомню, естественно, про Бориса Немцова, но и он не единственный. Просто до сегодняшнего дня власть как-то старалась всячески откреститься от сомнительной чести быть виновными в этих убийствах. А сейчас, после Пригожина, я сказал бы, что власть, Кремль, Путин скорее даже гордятся тем, что они вот такие крутые: могут просто убивать своих оппонентов. Это, конечно, некая новая коллизия.

- Как вы думаете, почему Путин никак не комментирует убийство Алексея Навального?

- А что мы от него хотим услышать: "Замочили в сортире, собаке собачья смерть"? Путин хочет выглядеть относительно благонравным, сохранить то, что он пытался добиться в интервью Карлсону. При этом он, конечно, хочет, чтобы его оппоненты поняли, что ему плевать на все, что он готов убивать и для него никаких барьеров нет. То, что это было сделано в дни Мюнхенской конференции по безопасности, я не считаю случайным совпадением. Людям просто показали: да, плевали мы на все правила, которые существовали со времен холодной войны, когда с 60-х годов не позволяли себе убивать людей на территории друг-друга и не позволяли убивать политзаключенных у себя дома.

- Каковы, на ваш взгляд, последствия произошедшего для российского общества. Тем более, накануне выборов. У оппозиции была единая стратегия, которую, в том числе, и Алексей Навальный продвигал, - голосовать за любого кандидата, кроме Путина.

- Здесь существуют ровно два подхода. Первый - это позиция администрации президента, которая, очевидно, полагает, что вот такими убийствами она запугает политических оппонентов и в результате политическая активность сойдет на нет. Оппозиция, и я в том числе, полагает, что люди не струсят и впишут в избирательные бюллетени фамилию Алексея Навального. И сотни тысяч членов избирательных комиссий это увидят, а потом расскажут близким и знакомым. И люди поймут, что на самом деле у Путина внутри страны легитимности нет.

Акция "Полдень против Путина", к которой призывает оппозиция, это сравнительно безопасная акция: люди выйдут в последний день голосования в 12 часов к избирательным участкам. Я очень надеюсь, что в результате этой акции россияне увидят, что против Путина гораздо больше людей, чем это можно себе представить. И гораздо больше тех, кто стоял в очередях подписаться за Надеждина.

- Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа. Какими вам видятся ее политические перспективы и перспективы российской оппозиции?

- Я бы, конечно, ей этого никогда предлагать не стал, потому что тот шаг, который она сделала, это шаг мужественный и рискованный, непростой для ее семьи. Я с уважением отношусь к тому, что она этот шаг сделала и хорошо, что у стороников Навального появился человек, который может поднять знамя и который для них является достаточно приемлимым как наследник дела Алексея. Я очень надеюсь, что мы сможем выстроить союзнические отношения внутри российской демократической оппозиции, при которых, конечно, никаких объединений не будет, но будут совместные действия и поддержка. Так как это сейчас происходит - в рамках подготовки акции "Полдень против Путина". Я слышал ее выступление в Европейском парламенте. В принципе, по всем позициям я готов действовать совместно.

- Прошло уже несколько дней после убийства Навального. Как вы оцениваете реакцию в мире и что могло бы быть эффективным ответом на это преступление?

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело убитого мужа Фото: Yves Herman/AP/picture alliance

- Здесь есть хорошие и плохие новости. Я был на Мюнхенской конференции, когда мы узнали об этом трагическом событии и видел, что происходило. Да, руководители крупнейших демократических стран мира изменили свое расписание. Они, во-первых, выслушали выступление Юлии Навальной, разговор о будущем России был перенесен на центральную панель. То есть, это известие стало шоком для многих, и на это согласованно отреагировали все участники Мюнхенской конференции.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что на войне каждый день убивают тысячи человек и все, что можно сделать, для того, чтобы остановить это ежедневное убийство, западные страны уже постарались сделать. За исключением того, что сейчас обсуждается в связи с военной помощью Украине, которая, на наш взгляд, является несоответствующей моменту. Все что они могли сделать в виде санкций, в виде каких-то политических жестов, они тоже уже сделали. И с этой точки зрения, я очень надеюсь, что произошедшее убийство переведет ситуацию на более личностный уровень.

Люди поймут, например, что санкции надо исполнять, а тех, кто их нарушает, надо наказывать. Что российская оппозиция - это все-таки не Путин и не надо объединять всех россиян в одно целое. Российскую оппозицию тоже убивают и, соответственно, надо очень четко разграничивать между санкциями в отношении путинского режима и тем, чтобы не задевать россиян, которые выступают против Путина или, во всяком случае, не поддерживают путинскую агрессию. Я думаю, что это очень важно и, к слову, Юлия Навальная про это говорила в Европейском парламенте.

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