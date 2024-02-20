Кара-Мурза назвал виновным в смерти Навального лично Путина

"Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти", - заявил Владимир Кара-Мурза о российском президенте. Именно Путина осужденный политик считает виновным в смерти Навального, Немцова, Политковской.

Отбывающий длительный срок заключения в колонии российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза возложил полную ответственность за смерть Алексея Навального лично на президента РФ Владимира Путина. "Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из 2-й службы ФСБ; следователи, прокуроры и судьи, оформлявшие дела и приговоры; высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия", - написал он в соцсетях во вторник, 20 февраля.

"Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти - с той самой осени, когда по ночам взрывались спавшие в своих квартирах мирные люди", - напомнил Кара-Мурза о взрывах жилых домов в России в сентябре 1999 года, а также о последовавших затем операциях в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, гибели людей после захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" и в Беслане, убитых в Москве Анне Политковской и Борисе Немцове.

"И только мстительный, трусливый, жадный старик все так же держится смертельной хваткой, уничтожая любого, в ком видит угрозу своей власти. Он должен быть остановлен. И сделать это может только само российское общество", - призвал Владимир Кара-Мурза.

Лондон не намерен обменивать Кара-Мурзу

Ранее депутат британского парламента Боб Сили рассказал The Guardian , что обсуждал в Форин-офисе возможность обмена имеющего подданство Великобритании Кара-Мурзы, ссылаясь на его хрупкое здоровье. "Если Путин смог убить Навального, он сможет убить и Кара-Мурзу", - заявил Сили, призвав главу МИД рассмотреть все варианты действий, включая обмен на "российских шпионов".

Однако в министерстве исключили такую возможность, "дав понять" депутату, что подобные шаги поощряют захват заложников государством.

25 лет строгого режима за критику войны РФ против Украины

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими.

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