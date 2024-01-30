Кара-Мурзе назначили самые строгие условия содержания

Владимир Кара-Мурза переведен единое помещение камерного типа в колонии №7 в Омске. Накануне сообщалось, что адвокату не удалось посетить Кара-Мурзу, поскольку того увезли из ИК-6 в неизвестном направлении.

Оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза переведен в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске, сообщила во вторник, 30 января, "Новая газета" со ссылкой на письмо, которое Кара-Мурза написал своему адвокату Марии Эйсмонт. ЕПКТ которое представляет собой тюремную камеру, считается самыми строгими условиями содержания. Оно имеется на территории не всех колоний.

Владимир Кара-Мурза, ранее находившийся в другой колонии Омска - ИК-6, рассказал, что 26 января его без предупреждения вызвали на "комиссию" за очередное "злостное нарушение". По словам политика, ему вменили в вину то, что он не встал по команде "Подъем", которую ему даже не включили. "Комиссия", сообщил Кара-Мурза, постановила перевести в ЕПКТ, "чтобы жизнь медом не казалась".

В едином помещении камерного типа Владимир Кара-Мурза должен будет провести четыре месяца - до 26 мая, но, по его словам, "эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО". "Солженицын, кажется, в "Круге Первом" писал о "мнимых ужасах каторги", которые описывает Достоевский в "Записках из мертвого дома" - потому что в XIX веке заключенные все время жили в одном и том же месте, могли привыкнуть и устроиться в бытовом плане, а советское ноу-хау это постоянно дергать с места на место", - прокомментировал Владимир Кара-Мурза свой перевод в ЕПКТ.

25 лет строгого режима по обвинению в госизмене

Владимир Кара-Мурза в апреле был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, осуществлении деятельности "нежелательной" организации и распространении "фейков" о российской армии. Политик не признал вину. До приговора Кара-Мурза год провел под стражей, хотя защита настаивала на том, что тот по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО.

29 января правозащитник Александр Подрабинек и адвокат Вадим Прохоров сообщили, что Кара-Мурзу увезли из ИК-6 в Омске в неизвестном направлении.

Смотрите также: