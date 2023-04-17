"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

Московский городской суд 17 апреля 2023 года приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. 7 лет - по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о "госизмене". С апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО, где его здоровье резко ухудшилось. Ранее Кара-Мурзу дважды пытались отравить. Дело в суде рассматривал судья Сергей Подопригоров, который является фигурантом санкционного "списка Магнитского", составленного, в том числе, в результате усилий Кара-Мурзы. Каковы реакции на приговор оппозиционного политика?

Адвокат Прохоров: "По сути, это смертный приговор"

"По сути, это смертный приговор, надо это понимать", - так прокомментировал приговор Кара- Мурзе в интервью DW его адвокат Вадим Прохоров, который накануне вынесения приговора был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования. "Я очень надеюсь, что режим Путина, во-первых, не просуществует 25 лет, а, во-вторых, в любом случае надо предпринимать усилия, и в том числе международного сообщества, для освобождения Владимира, в этом нет никаких сомнений. Ведь даже и 2-3 года, проведенные в тюрьме, в исправительном учреждении строгого режима, для него, в его нынешнем состоянии здоровья, могут быть фатальными. Поэтому приговор иначе, как мракобесным и абсолютно возмутительным, назвать сложно", - сказал он DW.

Прохоров подчеркнул, что Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы - это максимальный срок, "больше присудить ему просто не могли". Адвокат рассказал о том, что "все дело шло с грубейшими нарушениями" и что "обвинительный приговор по политическому делу был ожидаемым". "Это не стало большим сюрпризом, но от этого не стало менее возмутительным и поразительным то, что в нынешней путинской России человека, который имеет блестящее кэмбриджское образование, и который, тем не менее, вернулся в РФ и продолжал в ней заниматься политической деятельностью, за пять абсолютно легальных открытых выступлений в разных точках земного шара приговорили к максимально возможному сроку".

Лев Шлосберг: "Это акт мести"

"В целом, это судебный процесс мести, - так прокомментировал вынесение приговора Кара-Мурзе в интервью DW правозащитник и журналист, председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг. - Сейчас мы видим в этом деле совокупность обвинений по трем статьям. Это распространение фейков - выступление Кара-Мурзы в Палате представителей штата Аризона на английском языке уже после начала военной операции. Затем его обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, поскольку он длительное время взаимодействовал со структурами Михаила Ходорковского. И вершина этой обвинительной пирамиды - обвинение в госизмене. По совокупности этих трех статей обвинитель прямо в суде под запись, под диктофон, назвав Владимира Кара-Мурзу "врагом", потребовал 25 лет, больше 25 лет, до последних изменений в законодательстве в России, присудить человеку невозможно".

По словам Шлосберга, "нужно понимать, что к Кара-Мурзе у российских властей особый счет именно за акт Магнитского". "Здесь нет никаких иллюзий. Какая государственная измена? Для них то, что российский гражданин продвигал в США акт Магнитского - это и есть, в их понимании, государственная измена. То, что они там упоминают какие-то конференции, какие-то выступления, это все опилки. Это все совершенно второстепенно", - считает Шлоссберг.

Владимир Кара-Мурза, Лев Шлосберг и Жанна Немцова на вручении премии от Фонда Немцова (2016 год ) Фото: DW/S. Englert

Шлосберг указал и на то, что судье Сергею Подопригорову, который находится в списке Магнитского за причастность к смерти аудитора, фактически "предоставили возможность лично отомстить Владимиру Кара-Мурзе". "Поскольку Подопригоров был тем судьей, который заключил под стражу по требованию следователей Сергея Магнитского. А затем продлил ему заключение до максимально возможного, без предъявления обвинения. За неделю до истечения этого срока Сергея Магнитского убили в российской тюрьме. А сам акт Магнисткого продвигали в США два российских политика - Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза", - пояснил в интервью DW Лев Шлосберг.

Что будет с Кара-Мурзой

По словам адвоката Вадима Прохорова, после оглашения приговора защита Владимира Кара-Мурзы намерена подать апелляцию в вышестоящую инстанцию и обратиться за поддержкой к международному сообществу. "Вышестоящая инстанция - это первый апелляционный суд общей юрисдикции на западе Москвы. Боюсь, что в лучшем случае, приговор немного поправят в сторону небольшого смягчения, но это фундаментально ничего не изменит, - сказал Прохоров в интервью DW. - Параллельно мы будем предпринимать усилия в плане международной юрисдикции. В частности, мы уже это дело так или иначе довели до Страсбурга, до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Российские власти, чтобы ни говорили, но по делам, которые начались до 16 сентября 2022 года, они обязаны соблюдать решение Европейского суда".

Между тем Лев Шлосберг предупреждает, что сейчас для Владимира Кара-Мурзы наступит очень опасное время. "Сначала приговор будет обжалован. На время обжалования Владимир должен оставаться в СИЗО, но в РФ уже были случаи, когда политзаключенных этапировали к месту лишения свободы до вступления приговора в силу, - говорит он. - Дальше будет период этапирования, когда никто не будет знать, где находится Владимир. Этапирование производится в вагонах-клетках и это очень опасно, потому что состояние здоровья Владимира сейчас стало очень тяжелым".

О состоянии здоровья Кара-Мурзы говорит и его адвокат: "Владимира я видел несколько дней назад, его самочувствие оставляло желать лучшего, в условиях следственного изолятора в Москве пока еще он может ходить, двигаться, хотя проведенное в гражданской клинике обследование с помощью приборов показало, что у него серьезно повреждены полинейропатией обе ступни и левая рука, то есть, по сути, только правая рука действует нормально и вполне адекватно".

Шлосберг указывает на то, что на состоянии здоровья Кара-Мурзы сказались последствия двух отравлений. "В условиях СИЗО и ШИЗО, куда его помещали, у него есть нарушения периферии ступней рук и кистей ног. Это просто страшно и опасно. Полинейропатия, которую ему диагностировали официальные тюремные врачи, входит в список заболеваний, с которым тюремное заключение запрещено российскими законами. Тем не менее Владимир в СИЗО, никто его оттуда не выпустит, он будет этапирован и, дай Бог, чтобы он все это выдержал".

По мнению Льва Шлосберга, "миру потребуются огромные усилия, чтобы держать его в поле зрения буквально круглосуточно. Спрашивать у ФСИН, где Кара-Мурза, в какой точке, чтобы те понимали, что за Владимиром следит весь мир. Единственным способом спасения жизни Владимира Кара-Мурзы является его обмен на какого-то заключенного, находящегося в Германии, в США или еще где-то", - говорит Шлосберг. О потенциальной возможности обмена Кара-Мурзы говорит и его адвокат.

Реакции в Германии на приговор Кара-Мурзе

Между тем приговор Владимиру Кара-Мурзе вызвал большую реакцию за рубежом, в частности, в Германии. "Сегодняшний приговор Владимиру Кара-Мурзе - еще одно печальное свидетельство того, что угрожает оппозиционерам и журналистам, критикующим путинский режим. Любой, кто не собирается хранить молчание, платит за это очень высокую цену", - заявил в интервью Bild председатель комитета бундестага по иностранным делам, депутат от входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth)|. По его словам, Кара-Мурза получил такой приговор только за то, что "поднял свой голос против Путина и преступной войны".

"Это показывает, что мы однозначно находимся в ситуации, в которой Россия превращается из изначально авторитарного государства в диктатуру, где юстиция является однозначным инструментом беспредела лиц, находящихся у власти, которые используют его по своему усмотрению", - прокомментировал для радиоcтанции Deutschlandfunk суд над Кара-Мурзой, а также арест журналиста Гершковича и процесс над отцом девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фритч (Rüdiger von Fritsch).

Немецкий депутат от входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) в интервью газете Bild назвала приговор Кара-Мурзе "актом мести режима Путина". "Кара-Мурза является политическим заключенным и заложником режима. Федеральное правительство и международное сообщество должно во чтобы то ни стало сильнее включиться в процесс освобождения Кара Мурзы", - сказала она изданию Bild.

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