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Оппозиционер Владимир Кара-Мурза в суде
Владимир Кара-МурзаФото: Anton Novoderezhkin/Tass/picture alliance
ПолитикаРоссия

ЕС осуждает приговор Владимиру Кара-Мурзе

Виталий Кропман
52 мин. назад

В заявлении пресс-службы европейского дипломатического ведомства Москву призвали "немедленно и безоговорочно освободить всех тех, кто находится в заключении по политически мотивированным обвинениям".

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Европейский Cоюз осудил приговор, вынесенный московским судом Владимиру Кара-Мурзе. Как отмечается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в понедельник, 17 апреля, пресс-службой европейского внешнеполитического ведомства, "сегодняшнее возмутительно суровое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью с целью давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против незаконной агрессивной войны России против Украины".

В документе указывается, что приговор оппозиционному политику, борцу за демократию и откровенному критику Кремля вынесен по "политически мотивированным обвинениям". А сам "суд" не соответствовал международным стандартам справедливого и публичного рассмотрения дела компетентным, беспристрастным и независимым судом".

ЕС заявил о своей солидарности "со всеми россиянами, которые подвергаются преследованиям, тюремному заключению или запугиванию за борьбу за права человека, правдивые высказывания и критику режима". В Брюсселе призвали Москву "немедленно и безоговорочно освободить всех тех, кто находится в заключении по политически мотивированным обвинениям", отменить репрессивное законодательство, включая законы, позволяющие подвергать цензуре правдивую информацию о войне России против Украины, а также "законы о так называемых "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", которые используются только для подавления гражданского общества и независимых мнений".

Уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы

Ранее в тот же день московский городской суд приговорил  оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Дело рассматривал судья Сергей Подопригоров, являющийся фигурантом санкционного "списка Магнитского", который был принят в том числе в результате усилий Кара-Мурзы.

Политик был арестован Басманным судом 22 апреля 2022 года по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Предположительно причиной стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине. Кроме того, против оппозиционера были выдвинуты обвинения в государственной измене и осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия"). Сам Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

"25 лет - это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно", - так со слов Марии Эйсмонт (адвоката Кара-Мурзы), политик прокомментировали вынесенный ему приговор.

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