Почему в России не растет число противников войны с Украиной

Как российское общество относится к войне, которую РФ уже более полутора лет ведет против Украины? Почему эта война стала возможной и какие события в новейшей российской истории стали источником того, что Россия при президенте Владимире Путине превратилась в воинствующий тоталитарный режим, рассказал научный руководитель "Левада-центра", социолог Лев Гудков. Он принял участие в подиумной дискуссии "Россия: общество и государство во время войны", которую вечером 24 октября провело берлинское Немецкое Сахаровское общество (Deutsche Sacharow Gesellschaft) совместно с Берлин-Бранденбургской академией наук и Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы.

По прошествии полутора лет после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка войны и политики президента Путина в российском обществе сохраняется примерно на одном уровне, поскольку это "организованный консенсус", заявил Гудков. По его словам, население РФ противоречиво реагирует на события, но настроения постепенно меняются. Одной из причин такой стабильности социолог назвал "крайне жесткую цензуру", которая отрезает большую часть населения страны от независимых источников информации.

В начале войны РФ против Украины 6-7% россиян могли обходить цензуру, блокировки соцсетей, читать СМИ в интернете, сообщил Гудков. Через несколько месяцев их число увеличилось до 22% и осталось на этом уровне, больше не поднимаясь. Число россиян, которые выступают против войны, по словам Гудкова, стабильно остается на уровне 18-22%. Среди них больше молодых людей, немного больше женщин, чем мужчин. Но эта группа, констатировал социолог, не растет. Большинство россиян остается под воздействием госпропаганды, эти люди не получают информацию в интернете, указал он.

Почему медленно меняется отношение россиян к войне

Ведущий дискуссии, главный редактор журнала Osteuropa Манфред Заппер (Manfred Sapper) напомнил Льву Гудкову о его интервью годичной давности, в котором социолог предрекал, что отношение россиян к войне может резко измениться, если Россия потерпит поражение, или же война затянется, что приведет к росту числа жертв. Теперь война перешла в затяжную фазу, с российской стороны насчитывается, как утверждают аналитики, несколько сотен тысяч жертв - убитых, раненых, пропавших без вести.

Манфред Заппер (фото из архива) Фото: M.Sapper

Гудков ответил, что вопрос о жертвах все еще не влияет на настроения россиян, поскольку "в России полностью запрещены любые новости о российских потерях на войне". Социолог напомнил, что за все время войны, в РФ только дважды официально сообщалось о потерях, но эти данные, по его оценке, "не имели ничего общего с реальностью".

Кроме того, добавил социолог, пока не оправдались все прогнозы о том, что война приведет к ухудшению экономического положения в России. Война в первый год привела к росту цен на нефть и росту доходов государства и населения. Отрасли экономики, работающие на войну, полностью загружены, и зарплаты в них выросли вдвое за время войны, отметил Лев Гудков.

Он пояснил, что деньги, которые получают мобилизованные россияне или люди, подписывающие контракт на службу в армии, а также выплаты за ранения на фронте (не говоря уже о выплатах за погибших), настолько велики для людей из российской провинции (а именно оттуда большинство мобилизованных и призванных в армию ), что несравнимы с периодом до войны. Таких сумм, по данным социолога, большинство жителей российской провинции никогда не видели и не смогли бы заработать за всю жизнь. И это, уверен Гудков, полностью меняет ситуацию. Поэтому нет протестов и не выражается недовольство, уточнил социолог.

При этом он отметил, что в связи с высокими расходами на войну, в РФ высокая инфляция. И во всех последних опросах россияне называют рост цен, особенно на продукты питания и медикаменты, основной проблемой - даже более важной, чем война. Однако, по словам социолога, большинство россиян не видит связи между военными расходами и их влиянием на повседневную жизнь. Такую связь осознают не более 10-12% процентов опрошенных - в основном чиновники и часть среднего класса. С одной стороны, у них растет страх катастрофы в результате такой политики, а с другой - несмотря на это, они остаются лояльными режиму, считает Лев Гудков.

Гудков: "Будет война на истощение"

Говоря об отношении россиян к войне с Украиной, Гудков сообщил, что, по результатам опросов, 17% поддерживают войну в своих высказываниях. В то же время больше половины респондентов - 53-55% - выступают за немедленное прекращение военных действий и переговоры. Число тех, кто поддерживает войну до победного конца, по его словам, медленно сокращается и сейчас составляет около 38-45%. Однако в реальности, предупреждает социолог, трудно представить прекращение военных действий, поскольку выступающие за это поддерживают такой шаг лишь при условии сохранения за Россией оккупированных украинских территорий и отказа Киева от вступления в НАТО и ЕС.

Владимир Путин Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Поэтому будет война на истощение, прогнозирует Гудков. По его мнению, оптимальным вариантом завершения этой войны было бы полное военное поражение России, которое привело бы к крупному политическому кризису в России, краху легитимности Путина как лидера и "второй военной державы мира", которая два года назад не смогла справиться со слабой Украиной.

Однако, признал Гудков, до этого может не дойти, потому что, по его выражению, "режим будет защищаться до конца", ведь физическое существование Путина и его окружения поставлено на карту. По мнению социолога, власти РФ готовы вести эту войну на истощение как можно дольше, чтобы создать условия для переговоров, которые открыли бы им выход из нынешней ситуации.

Как в России установился "иммитационный тоталитаризм"

Как Россия пришла к полномасштабной войне с Украиной? По оценке Льва Гудкова, причину тут нужно искать в начале 90-х годов, когда в постсоветской России не были реформированы основные институты за исключением экономики. Армия, спецслужбы, правовая система и сфера образования остались, полагает Гудков, в целом советскими, и после прихода Путина к власти стали опорами режима, который он начал выстраивать. Социолог назвал этот режим "имитационным тоталитаризмом", главным признаком которого является консервация старого вместо построения нового общества.

По мнению Гудкова, уже в конце 90-х годов демократическую трансформацию в России можно было считать неудавшейся. С этого времени усиливалась централизация государства и общества, росло влияние военных и органов безопасности на общество, разочарованное итогами приватизации и демократических процессов. Поэтому ностальгия по былому величию стала компенсацией за чувство принадлежности к стране-неудачнику, убежден Гудков. Именно поэтому, полагает он, в обществе нашел отклик рост силы и влияние госинститутов, взывавших к великодержавности.

На таком фоне не должно удивлять, что две трети из 30 постсоветских лет Россия, как выразился социолог, вела войны: первую и вторую чеченскую, затем против Грузии, войну в Сирии, а с 2014 года - против Украины. Они сопровождались не только ростом одобрения милитаристских ценностей, но и принуждением населения признать жертвы в качестве основного приоритета, говорит Гудков.

От борьбы с "украинским фашизмом" к войне с коллективным Западом

А в 2017-18 годах люди стали в опросах говорить, что они ожидают Третью мировую войну: около 70% опрошенных опасались, что эта война может начаться в любой момент, отмечает социолог.

И когда в феврале 2022 года Владимир Путин объявил "специальную военную операцию", у россиян пропал этот страх, поскольку они, по мнению Гудкова, приняли объяснения властей РФ о локальности этой войны, а также о "необходимости спасти украинцев от фашистского режима", а также о вине США во всем происходящем. Теперь, полагает социолог, "борьба с фашизмом" отходит на второй план, и главным мотивом российской пропаганды становится война с коллективным Западом.

Смотрите также: