Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты немецкого парламента провели заседание, посвященное смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Они уверены, что знают, кто убил Навального, и говорили об этом с трибуны.

Парламент Германии в среду, 21 февраля, по инициативе трех партий, входящих в правительственную коалицию - СДПГ, Союз-90/"зеленые" и СвДП - обсудил последствия смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Заседание бундестага проходило под девизом: "Репрессии, преследование, произвол судов". Заявления немецких депутатов о личной причастности и ответственности Владимира Путина отличались небывалой резкостью, а двое депутатов даже закончили свои выступления знаменитой фразой: "Россия будет свободной", произнесенной на русском языке.

От либералов до социал-демократов, от "зеленых" до консерваторов из ХДС/ХСС - в ходе часового парламентского обсуждения последствий смерти главного оппозиционера России депутаты от самых разных партий были едины в одном: президент России Владимир Путин имеет прямое отношение к трагедии с Навальным . Больше того, не дожидаясь заключений судебных медиков и официальных данных о причине смерти Алексея Навального, несколько депутатов немецкого парламента с трибуны однозначно заявили, что речь идет об убийстве лидера оппозиции, а не просто о его смерти. Впрочем, минута молчания в память об Алексее Навальном в ходе обсуждения в бундестаге не объявлялась.

Немецкие депутаты обвинили Путина в убийстве Навального

"Страх - это бизнес-модель Кремля, поэтому смелость - его естественный враг", - сказал Омид Нурипур (Omid Nouripour), сопредседатель партии Союз-90/"зеленые" и потребовал освобождения всех политзаключенных в России.

"Навальный победил страх, а Путин его боялся - и поэтому распорядился убить его", - сказал Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), депутат от консервативного блока ХДС/ХСС. Он призвал немецких политиков к более решительным действиям в поддержке Украины. По его словам, военная победа Украины должна быть объявлена целью немецкой внешней политики. Депутат призвал коллег усилить поддержку украинской армии, расширить производство боеприпасов и перекрыть лазейки для обхода санкций ЕС против РФ. А также конфисковать арестованные за границей российские активы и передать их на восстановление Украины. Кроме того, депутат призвал назвать соответствующий закон в честь погибшего в колонии российского оппозиционера.

В свою очередь социал-демократ Франк Швальбе (Frank Schwalbe) призвал правительство ФРГ облегчить беженцам из России получение гуманитарных виз и политического убежища.

"Навальный - это мы": провокация правых популистов

А вот представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" умудрился сказать нечто, что повергло остальных парламентариев в состояние шока и возмущения. Депутат от "АдГ" Юрген Браун (Jürgen Braun) сравнил свою партию с Навальным, а министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Feser) назвал "немецким Путиным". По словам депутата, то, как немецкие власти обходятся с правыми популистами, напоминает ему обращение российских властей со сторонниками Навального. По словам Брауна, будь Навальный немецким политиком, его бы исключили из партии за антиисламские высказывания.

Это провокационное заявление вызвало бурю возмущения среди депутатов других фракций. Председатель парламентского комитета по правам человека, депутат от СвдП Рената Альт (Renata Alt) назвала эти заявление "позорными". А депутат от ХДС Кнут Абрахам (Knut Abraham) в ответ на слова Брауна назвал Россию "террористическим государством" и призвал правительство ФРГ к дальнейшему существенному увеличению военных расходов.

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