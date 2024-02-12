Снаряды для Украины. Новая фабрика в ФРГ заработает в 2025-м

На фоне нехватки боеприпасов в Украине Германия расширяет свое производство. Концерн Rheinmetall начал строительство новой фабрики в Нижней Саксонии. Она будет производить до 200 тысяч снарядов в год.

Строительство новой фабрики боеприпасов в Германии - редкость. Еще большая редкость, когда на церемонию закладки приезжают федеральный канцлер, министр обороны и премьер-министр Дании. Именно так было в понедельник, 12 февраля, в лесах на востоке Нижней Саксонии, где крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет производство боеприпасов на заводе у местечка Унтерлюс.

Олаф Шольц осматривает продукцию Rheinmetall Фото: Fabian Bimmer/AFP/Getty Images

Несмотря на свинцовые тучи и дождь, настроение было сдержанно-приподнятым. Rheinmetall выставил на поляне, где происходила церемония закладки первого камня предметы своей особой гордости - современную бронетехнику. Некоторые образцы, к примеру, самоходная гаубица PzH 2000, уже давно воюют в Украине. Главная специализация Rheinmetall - ствольная артиллерия.

"Раньше такого производства не было", - признал перед журналистами федеральный канцлер Олаф Шольц(Olaf Scholz). Оружейные фабрики в ФРГ есть, но новая должна стать автономной. Ее особенность - полный цикл производства. Причина очевидна - война России против Украины идет уже два года, Германия вместе с другими западными странами поддерживает Киев, но покрыть потребности украинской армии и быстро пополнить свои запасы для бундесвера она не в состоянии.

От мелкого к крупному производству

Rheinmetall демонстрирует свою продукцию Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Новая фабрика - шаг в этом направлении. Глава Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) заявил о "новых масштабах" производства, призванных, в первую очередь, обеспечить потребности бундесвера. Паперргер похвалил канцлер Шольца за "историческое достижение" правительства - второе место в мире по объему помощи Украины оружием.

Шольц назвал главным переход от "мануфактурного", как он выразился, к масштабному серийному производству крупных партий боеприпасов. На церемонии присутствовала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чья страна совместно с Германией поставляет в Украину бронетехнику и другое оружие.

200 тысяч снарядов в год

По данным концерна Rheinmetall, новая фабрика в Нижней Саксонии обойдется в 300 миллионов евро и должна быть готова через 12-15 месяцев. В первый год она будет производить 50 тысяч артснарядов. Потом мощность планируют удвоить и в итоге довести до 200 тысяч, а на заводах Rheinmetall по всему миру - до 700 тысяч в год. Для сравнения: Евросоюз собирался поставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года, но не успеет этого сделать. Украина использует тысячи снарядов ежедневно.

Помимо снарядов, на новой фабрике собираются выпускать тысячи тонн взрывчатки и компоненты артиллерийских ракет - двигатели и боеголовки.

Германия опоздала?

После того, как США из-за политических разногласий в Конгрессе прекратили поставки Украине вооружений, ее армия испытывает все больший снарядный голод. Продукция из Унтерлюса поступит Вооруженным силам Украины не ранее, чем через год. ФРГ опаздывает?

На церемонии открытия все уверяли в обратном. Канцлер Шольц похвалил скорость принятия решений: "Это впечатляет". Он назвал "сигналом" то, что осуществлять такие проекты "быстро можно и нужно". Депутат бундестага, уполномоченная по вопросам обороны Ева Хегль (Eva Högl), в беседе с корреспондентом DW отвергла тезис о запоздалом решении строить новую фабрику: "Нет, решение как раз вовремя". По ее словам, Германия набирает темпы в создании новых мощностей в оборонпроме.

На фабрике в Унтерлюсе Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал DW о "важном дне" и отметил, что фабрика в Унтерлюсе уже производит боеприпасы для Украины - 35-миллиметровые снаряды для немецких установок Gepard, которые, по словам украинских чиновников, успешно сбивают запущенные Россией беспилотники. Своего производства таких снарядов в Германии не было, но его создали. Очевидно, Берлин исходит из того, что потребности будут расти и останутся на высоком уровне.

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