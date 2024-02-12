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Совет ЕС разрешил помочь Украине замороженными активами РФ

Павел Мыльников
12 февраля 2024 г.

Совет ЕС разъяснил обязательства центральных депозитариев по активам Центробанка РФ, замороженным вследствие ограничительных мер Евросоюза.

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Центральный банк России
Центральный банк РоссииФото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

Совет Европейского Союза в понедельник, 12 февраля, утвердил постановление, создающее правовую базу для использования прибыли от замороженных активов Центрального банка России для Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

В частности, "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более одного миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно", говорится в постановлении Совета Евросоюза. Кроме того, депозитариям "запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", отмечается далее.

Решение Брюсселя "дает возможность Совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", указывается в документе. При этом с учетом рисков и издержек, связанных с хранением замороженных активов ЦБ РФ, каждый центральный депозитарий "может обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и требований к управлению рисками", пояснили в Совете Евросоюза.

Санкции ЕС в отношении РФ

После российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. По оценке Еврокомиссии, в рамках рестрикций в ЕС были заблокированы активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро. У Брюсселя существуют планы направить замороженные российские активы на восстановление Украины, но для этого в ЕС необходимо преодолеть законодательные барьеры.

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Immobilised Russian assets: Council decides to set aside extraordinary revenues
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