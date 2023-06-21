Гуриев о том, во сколько обойдется РФ восстановление Украины

Экономист Сергей Гуриев рассказал DW о том, кто и как будет восстанавливать Украину после войны, и во сколько это обойдется России в случае ее проигрыша.

В Лондоне проходит двухдневная международная конференция, посвященная помощи Украине и ее послевоенному восстановлению. Среди участников форума много международных организаций и финансовых институтов, в том числе Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). Бывший сотрудник ЕБРР, известный экономист Сергей Гуриев ответил на вопросы о будущем восстановлении Украины в программе "DW Новости Шоу".

Гуриев: Оценки ВБ были сделаны до разрушения Каховской ГЭС

На послевоенное восстановление Украины, по оценкам Всемирного Банка, сделанным несколько месяцев назад, потребуется более 400 млрд долларов. Но, как отметил в программе "DW Новости Шоу" экономист, бывший сотрудник Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, "каждый день войны приносит новые разрушения", а оценки Всемирного банка были сделаны до того, как была разрушена Каховская ГЭС. "Это беспрецедентная вещь. Мы не знаем, сколько стоит в современных ценах восстановить Каховскую ГЭС, сколько будет стоить регенерация всего этого региона Украины".

По словам Гуриева, каждый месяц Украина получает не только военную, но и финансовую помощь, которая помогает ей, например, восстанавливать разрушенные электросети, которые продолжает уничтожать ракетами российская сторона. Эта помощь позволяет Украине функционировать как государству.

Помощь на восстановление Киев будет получать и после войны, "в виде кредитов и грантов от международных организаций отдельных стран. И программа помощи ЕС будет включать в себя очень много кредитов", правда, как отмечает Гуриев, "эти кредиты будет трудно возвращать, потому что экономика Украины серьезно пострадала от этой войны".

"Замороженные активы РФ - важный источник средств"

Другим источником послевоенного восстановления Украины многие считают попавшие под санкции российские активы. По словам Сергея Гуриева, замороженные средства - это важный источник: "Но как именно эти средства можно будет использовать для реконструкции Украины, совершенно непонятно. Тем не менее, это важный источник средств, сопоставимый по суммам с теми потребностями, которые испытывает Украина для своего восстановления".

Гуриев отметил, что точно еще не известно, об активах на какую сумму идет речь, поскольку появляются все новые оценки. "Это и средства частных компаний, и бизнесменов, и средства Центробанка России, которые тоже заморожены и которые российские власти оценивают в триста миллиардов долларов", сказал Гуриев в эфире программы "DW Новости Шоу".

Один из сценариев - как Ирак платил Кувейту

По его словам, неизвестно, как это будет происходить и есть ли юридические возможности для экспроприации этих средств. Но, по мнению экономиста, есть возможность того, что Россия после Путина согласится выплачивать долю своих доходов от нефтяного экспорта в качестве репараций Украине. "Путин на это не пойдет. Но вполне возможно, что постпутинское правительство готово будет пойти на такой компромисс. В недавней истории был такой прецедент - когда Ирак после поражения в войне с Кувейтом согласился и тридцать лет выплачивал долю своих доходов от нефтяного экспорта Кувейту", - сказал Сергей Гуриев.

Сергей Гуриев Фото: JOEL SAGET/AFP

По его словам, мировое сообщество хорошо понимает, насколько важно, чтобы в восстановлении Украины принимал участие и частный бизнес. "Модус операнди - это как раз привлечение частных инвесторов в такие страны, как Украина. В международных организациях есть специальные механизмы для этого, в каждом банке развития есть такой инструмент. Например, во Всемирном банке есть Международная финансовая корпорация, миссия которой - привлекать частных инвесторов", - пояснил эксперт. Экономика Украины не разрушена полностью, она серьезно пострадала, подчеркнул Гуриев: "Существует потребность не только в решении гуманитарной задачи восстановления базовой инфраструктуры, но и в построении новой украинской экономики. И для этого нужны частные деньги".

Как выглядит план по восстановлению Украины

Сергей Гуриев говорит, что пока не известно, сколько времени займет послевоенное восстановление страны. Но указывает на определенные этапы, которые будет необходимо пройти. "Есть первоочередные задачи восстановления, на которые уйдет год, чтобы вернуть возможности для нормальной жизни людей. Есть следующий этап, на который уйдет два-три года. И есть еще несколько лет для того, чтобы восстановить всю украинскую экономику полностью". При этом, подчеркивает он, "надо понимать, что цель восстановления Украины - это build back better, то есть восстановить не то, что было раньше, а построить более "зеленую", более инновационную, более интегрированную с Европой экономику".

По словам эксперта, у Украины есть "дорожная карта" по вступлению в ЕС, где есть условия, где есть реформы, которые необходимо провести для того, чтобы получить статус страны-члена ЕС. "Обычно страны проходят этот путь примерно в течение 10 лет. Вот на таком горизонте стоит ожидать построения "страны мечты", (так назвала Украину на международной конференции в Лондоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ред.)".

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