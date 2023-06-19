Украина попросит 40 млрд на "Зеленый план Маршалла"

Киев на встрече в Лондоне будет добиваться выделения средств в том числе на развитие экологически чистой металлургии. По словам замглавы офиса президента Шурмы, это станет первой частью "Зеленого плана Маршалла".

Украина на конференции в Лондоне будет добиваться выделения 40 млрд долларов в рамках так называемого "Зеленого плана Маршалла" для восстановления разрушенной в результате войны экономики и, в частности, для развития экологически чистой металлургии, заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью агентству Reuters , обнародованном в понедельник, 19 июня.

"Если необходима перестройка, то логично осуществлять ее с использованием современных "зеленых" технологий. В нашем представлении она заключается в том, чтобы наладить в Украине производство экологически чистой стали в объеме 50 млн тонн", - сказал Шурма.

Как отмечает Reuters, это позволило бы Украине поставлять сталь, выплавляемую с минимальным ущербом для экологии, по самым низким ценам в мире и оказало бы поддержку усилиям Европы по уменьшению выбросов углерода.

Конференция по Украине в Лондоне

Политики и финансисты 21-22 июня проведут в Лондоне встречу под председательством Украины и Великобритании, в ходе которой обсудят краткосрочные вопросы финансирования и долгосрочные планы по восстановлению Украины. 40 млрд долларов, о которых упомянул Шурма, должны стать лишь первой частью "Зеленого плана Маршалла" по восстановлению экономики Украины.

По оценкам Ростислава Шурмы, на предварительную работу по сбору средств потребуется от одного до полутора лет, хотя настоящая работа по восстановлению украинской экономики может начаться лишь после окончания войны.

По прогнозам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется более чем в 400 млрд долларов. Эта сумма втрое превышает объем ВВП Украины.

Смотрите также: