США передадут Киеву первые конфискованные активы из России
Александра Иванова
1 ч. назад
"Хотя это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.
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Генеральный прокурор, министр юстиции США Меррик Гарленд впервые выдал разрешение на передачу Украине активов российского олигарха, конфискованных за нарушение им санкций, сообщает агентство Reuters в среду, 10 мая.
Речь идет о средствах российского предпринимателя Константина Малофеева, уточняется в публикации. В апреле 2022 года Минюст США обвинил его в нарушении санкций, введенных против России за военное нападение на Украину. По данным властей США, Малофеев финансово поддерживал россиян, разжигающих сепаратистские настроения в Крыму.
"Хотя это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - цитирует Reuters заявление Гарленда. Минюст США пока не обнародовал этот документ.
Санкции США против Константина Малофеева
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года. В апреле 2022 года штрафные меры против него были расширены. "В частности, в черный список были внесены Транскапиталбанк "и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций", действиями которых якобы управляет крупный предприниматель", - пишет агентство ТАСС.
В декабре 2022 года Конгресс США одобрил поправку в законодательство, предложенную республиканским сенатором Линдси Грэмом, которая разрешает передачу Украине активов, конфискованных у российских олигархов из-за санкций.
Тогда же, в конце 2022 года, прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Константина Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку Малофеев пытался вопреки санкциям США перевести их деловому партнеру, напоминает онлайн-издание "Украинская правда".
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