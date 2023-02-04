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Константин Малофеев (фото из архива)
Константин Малофеев (фото из архива)Фото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

США передадут Украине конфискованные активы Малофеева

Евгений Жуков
58 мин. назад

Впервые конфискованные у россиянина средства будут направлены в пользу Украины. Прокуратура США утверждает, что Малофеев пытался обойти санкции, переведя денежные средства своему партнеру.

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Конфискованные в США активы российского олигарха Константина Малофеева, включенного в американский санкционный список, будут переданы Украине. Об этом в пятницу, 3 февраля, объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время встречи с украинским генпрокурором Андреем Костиным, передает CNN.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, - приводит телеканал слова Гарланда. - С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в США".

Согласно информации CNN, речь идет об активах на сумму 5,4 млн долларов. Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать эти средства Малофеева на счете в денверском Sunflower Bank, которые, по утверждению ведомства, он пытался перевести своему деловому партнеру в нарушение санкций, введенных против него в 2014 году. Бизнесмен не оспорил требование о конфискации.

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев считается одним из прямых виновников войны в Украине как важный источник финансирования сепаратистов в Крыму и Донбассе начиная с 2014 года.

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