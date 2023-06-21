Конференция в Лондоне по восстановлению экономики Украины

Евросоюз планирует использовать для помощи Украине и замороженные российские активы. США инвестируют в экономику Украины еще 1,3 млрд долларов

США выделят на восстановление экономики Украины еще 1,3 млрд долларов. "В то время как Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь в восстановлении Украины", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на международной конференции по оказании помощи Украине (Ukraine Recovery Conference) в среду, 21 июня, в Лондоне.

Около половины выделяемых Киеву новых американских средств (520 млн долларов) будет направлено на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры в Украине. Остальная сумма пойдет на модернизацию железных дорог, мостов, границ и "важной инфраструктуры, которая связывает Украину с Европой", сообщил американский госсекретарь.

Помощь со стороны Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообещала выделить Украине в текущем году еще 381 млн евро в виде гуманитарной помощи. "В деле восстановления речь идет о деньгах. Но Германия намерена и на месте участвовать в построении будущей Украины и помогать ей в развитии зеленой энергетики. Немецкие компании тоже следует побуждать к инвестированию в Украину", - сказала она.

Помимо Бербок, в лондонской конференции участвует и министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). Всего в работе лондонского форума принимают участие более одной тысячи представителей правительств из 61 страны, а также инвесторы и компании.

Это уже вторая подобная конференция, нацеленная в первую очередь на привлечение частных инвесторов к восстановлению Украины. Следующая конференция состоится в будущем году в Германии.

Привлечение замороженных российских активов

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила на встрече в Лондоне о планах использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. ЕК представит соответствующий план еще до летней паузы, пообещала она, подчеркнув, что "преступник должен быть привлечен к ответственности".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление нормальных условий жизни в Украине станет "идеологической победой" над Россией. "Глаза мира устремлены на то, удастся ли Украине добиться этой цели при поддержке союзников. Свобода должна победить", - подчеркнул он, обращаясь к участникам конференции в Лондоне по видеосвязи.

Зеленский сообщил, что в прошлом году ВВП Украины сократился в результате войны на 29 процентов. Он заявил, что его стране нужны конкретные действия, а не только обещания. Фон дер Ляйен и Блинкен похвалили Украину за усилия в сфере проведения реформ и пообещали Киеву дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза и США.

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