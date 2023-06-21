Глава МИД ФРГ объявила о кампании по восстановлению Украины

Анналена Бербок хочет противопоставить агрессии РФ в Украине мощную кампанию с целью сбора средств для Киева. По ее словам, восстановление Украины является "колоссальной задачей".

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) хочет противопоставить агрессии РФ в Украине "кампанию по восстановлению" страны. Глава ведомства сделала соответствующее заявление в преддверии двухдневной Международной конференции по восстановлению Украины, которая открывается в среду, 21 июня, в Лондоне.

Восстановление страны является "колоссальной задачей", сказала Бербок и добавила, что "только в 2022 году Украина потеряла 29 процентов своего валового внутреннего продукта, а инфляция достигала 27 процентов". Кроме того, по словам главы МИД ФРГ, Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на эти цели потребуются свыше 400 млрд долларов (около 366 млрд евро).

Германия предоставляет "новую масштабную гуманитарную помощь", чтобы помочь семьям, наиболее пострадавшим от разрушений, наводнений и необходимости покинуть свои дома.

"Хотим, чтобы Украина стала частью европейского проекта мира"

В долгосрочной перспективе процесс вступления в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, считает Бербок.

"Поддержка Германии является твердой, сегодня, завтра и послезавтра. Потому что для прочного мира Украине недостаточно просто выиграть войну - мы хотим, чтобы она стала частью европейского проекта мира и процветания", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии.

Киев ищет 40 млрд долларов на "зеленый план Маршалла"

Ранее стало известно, что Украина ищет 40 млрд долларов (36 млрд евро) на "зеленый план Маршалла". Средства необходимы для финансирования первой части плана по обновлению экономики, сказал Reuters замглавы офиса Владимира Зеленского - Ростислав Шурма. По его словам, упор будет сделан на металлургической отрасли.

В 2021 году этот сектор обеспечивал около 10% ВВП Украины, а также треть доходов от экспорта, в нем были заняты около 600 000 человек. На долю отрасли приходились 15% углеродных выбросов. Теперь есть возможность развить промышленность с опорой на возобновляемые источники энергии, подчеркивал Шурма.

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