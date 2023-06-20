Чиновники ЕС об утечке оценки: Украине не стоит переживать

DW попросила прокомментировать утечку данных об устной оценке продвижения Украины к ЕС близких к теме чиновников Евросоюза. Они уверяют, что это еще не рекомендация Еврокомиссии и "беспокоиться не стоит".

После утечки данных об устной оценке прогресса Украины на пути к переговорам о вступлении в Европейский Союз DW во вторник, 20 июня, попросила прокомментировать эту информацию близких к теме чиновников ЕС. В ответ на вопрос, насколько проблематична была бы для Киева отметка 2 из 7, о которой сообщило накануне агентство Reuters, один из них сказал, что, во-первых, время на ее улучшение еще есть, а во-вторых, Украина все равно получит более высокую оценку, чем другие две страны.

"Украине не стоит переживать. Ее результаты все равно лучше, чем у Молдовы и Грузии", - сообщил собеседник DW. По словам чиновника, общий настрой в ЕС положительный и все идет к тому, что переговоры начнутся в конце 2023 года. Параллельно, по его информации, Грузия приобретет статус кандидата на вступление в ЕС - "всегда с отставанием на шаг от остальных двух стран".

"Еврокомиссия вносит предложения и проводит оценку, но в итоге решают все равно страны-члены", - сказал он, напомнив, что в свое время Еврокомиссия выступила против приема в Евросоюз Греции, но страны-члены ЕС проголосовали "за".

Единственное, о чем стоит беспокоиться украинцам, - это соседние государства, которые могут принять негативное решение, поскольку Украина является столь крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, предупредил чиновник. Кроме того, в некоторых странах растет популярность популистских партий, которые могут изменить настроения в своих государствах и повлиять на итог голосования.

Другой чиновник ЕС сказал DW, что "устная оценка - это моментальный снимок", который отражает только ситуацию в конкретный момент. Это не та итоговая оценка, которая будет представлена Еврокомиссией Совету Европейского Союза. Тот факт, что какая-то страна не выполнила все критерии, не означает, что она не продвинулась в этом направлении, подчеркнул он. Еще есть время, и вполне возможно, что эта страна предпримет все необходимые шаги или большинство из них, сказал собеседник DW. "Осторожно, не читайте слишком многого в этих устных оценках - это не рекомендация Еврокомиссии, - подчеркнул он. - Главный посыл - это то, что у Украины наблюдается существенный прогресс, несмотря на войну".

Утечка информации об устной оценке Украины

Промежуточный отчет, который Европейский Союз должен обнародовать в ближайшие дни, свидетельствует о том, что Украина выполнила только два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомые с содержанием документа.

Несмотря на то, что официальный Киев выполнил меньшую часть требований Брюсселя, собеседники агентства утверждают, что акцент в отчете делается на положительных моментах, а исполнительная власть ЕС намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на войну.

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