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СМИ: Киев выполнил два условия для переговоров о приеме в ЕС

Александра Иванова
23 мин. назад

В промежуточном отчете Еврокомиссии указано, что Украина достигла прогресса в судебной реформе и сфере законодательства о СМИ, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, февраль 2023 года
Владимир Зеленский вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, февраль 2023 годаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Как пишет агентство Reuters в понедельник, 19 июня, со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, эти данные содержатся в промежуточном отчете Еврокомиссии, который будет представлен позже на этой неделе.

Один из источников уточнил, что речь идет конкретно о судебной реформе и о законодательстве о СМИ, добавив, что сам отчет будет "умеренно позитивным".

Предоставление Украины статуса кандидата на вступление в ЕС

Год назад, спустя четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство, ЕС сделал "высоко символичный жест", предоставив Украине формальный статус кандидата на вступление в ЕС, напоминает агентство.

Начало переговоров о вступлении, однако, было привязано к выполнению Киевом семи условий, включая проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией. Со своей стороны Украина призвала начать переговоры о ее приеме в ЕС уже в текущем году.

Сторонники и противники приема Украины в ЕС по ускоренной схеме

По словам одного из собеседников Reuters, знакомого с содержанием отчета Еврокомиссии, но пожелавшего сохранить анонимность, главное в этом документе -"не приукрашивание действительности, а признание прогресса".

Между тем еще один источник, знакомый с отчетом, указал в интервью агентству, что в Украине наблюдается определенный прогресс в реформировании судебной системы, "однако еще остаются ключевые реформы, которые необходимо провести". "Не все удовлетворительно", - добавил этот собеседник.

Ожидается, что решение о возможности начать переговоры о членстве Украины в ЕС может быть принято 27 странами-членами Евросоюза в декабре 2023 года. 

Идею приема Украины в ЕС по ускоренной процедуре поддерживают страны Балтии и Польша. В то же время такие государства, как Франция, Германия и Нидерланды, относятся к этой перспективе более сдержанно.

Смотрите также: 

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС

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Сообщение агентства Reuters о содержании промежуточнго отчета Еврокомиссии по Украине

Ukraine meets 2 of 7 conditions to launch EU membership talks -sources
www.reuters.com
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