Верховная рада запустила судебную реформу в Украине

Верховная рада Украины приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), дав тем самым старт судебной реформе в стране. Во вторник, 29 июня, на внеочередном пленарном заседании за документ "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" проголосовали 293 депутата из 365 присутствовавших.

ВККС будет состоять из 16 членов

Законопроект устанавливает, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые будут назначаться Высшим советом правосудия (ВСП) на 4 года по результатам конкурсного отбора. Решающим голосом при этом будут обладать эксперты, предложенные по запросу конкурсной комиссии международными и иностранными организациями, которые предоставляют Украине помощь в сфере судебной реформы и/или борьбе с коррупцией.

8 из 16 членов ВККС должны быть судьи или судьи в отставке. Членом ВККС может быть владеющий государственным языком гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и профессиональный стаж не менее 15 лет, а также соответствующий критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, указывается в документе.

Высший совет правосудия будет определить число судей

Кроме того, согласно принятому законопроекту, Высший совет правосудия Украины будет определять число судей в судах. Ранее эта функция принадлежала Государственной судебной администрации.

При этом число судей в судах за исключением Верховного суда будет определяться после консультаций с Государственной судебной администрацией, количество членов Верховного суда - с учетом консультативного заключения пленума Верховного суда. Число судей Верховного суда не должно превышать 200.

Смотрите также: