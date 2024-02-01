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Алексей Навальный поддержал акцию "Полдень против Путина"

Алексей Волошинов
1 февраля 2024 г.

Алексей Навальный из колонии предложил всем, кто не поддерживает Владимира Путина, прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня.

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Алексей Навальный во время оглашения ему приговора
Алексей Навальный во время оглашения ему приговораФото: Moscow City Court/AP Photo/picture alliance

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный из ИК №3 "Полярный волк" поддержал акцию "Полдень против Путина". В рамках нее всем, кто не поддерживает действующего президента России, предлагается прийти на избирательные участки во время президентских выборов одновременно - 17 марта в 12 часов дня. Пост с призывом был размещен в его соцсетях в четверг, 1 февраля.

Навальный назвал "Полдень против Путина" безопасным и легальным способом выразить свой протест, которому невозможно воспрепятствовать: "Ну а что сделаешь? Закрыть в 12:00 участки? Устроить встречную акцию "в 10 утра за Путина"? Записать всех, кто пришел в полдень, и занести в список неблагонадежных? Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов", - заявил Навальный.

Полдень против Путина

Ранее отдельные представители российской оппозиции анонсировали акцию "Полдень против Путина", в рамках которой всем россиянам, не согласным с политикой Владимира Путина, предлагается прийти на избирательные участки в одно время. "Не имеет большого значения, что делать на участке: проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, испортить бюллетень или забрать его с собой. Важно собраться всем в одно время и убедиться в том, чего больше всего боится преступная власть - что нас большинство", - говорится в сообщении на сайте кампании.

Помимо Алексея Навального и его соратников, акцию "Полдень против Путина" поддержали также Максим Резник, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов и другие российские оппозиционеры. Прийти на избирательные участки и проголосовать за кого угодно, кроме Владимира Путина, призвал также опозиционный политик Максим Кац.

В бюллетене может оказаться антивоенный кандидат

Борис Надеждин во время подачи подписей за свое выдвижение в президенты России в ЦИК
Борис Надеждин во время подачи подписей за свое выдвижение в президенты России в ЦИКФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

В среду, 31 января, в ЦИК свои подписи сдал Борис Надеждин. Он в открытую выступает против политики Владимира Путина, а начатую им "специальную военную операцию" в Украине называет ошибкой. Как выдвинутому партией "Гражданская инициатива" кандидату, Надеждину было необходимо собрать от 100 тысяч подписей как минимум в 40 регионах России.

По данным сайта кампании Бориса Надеждина, к 31 октября только внутри России было собрано более 200 тысяч подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента 17 марта.

Смотрите также:

Почему россияне за границей ставят подписи за Надеждина

 

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