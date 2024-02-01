105 тысяч подписей за Надеждина. А Элла Памфилова против?

ПолитикаРоссия105 тысяч подписей за Надеждина. А Элла Памфилова против?01.02.20241 февраля 2024 г.Борис Надеждин сдал подписи в поддержку его кандидатуры на пост президента РФ. Теперь все ждут решения о (не)признании их действительными. Размышления главы ЦИК Эллы Памфиловой - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4bvpmФото: DWРекламаСмотрите также: Надеждин и протесты в России: какой еще сюрприз ждет ПутинаTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video