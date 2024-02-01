105 тысяч подписей за Надеждина. А Элла Памфилова против?

01.02.2024 1 февраля 2024 г.

Борис Надеждин сдал подписи в поддержку его кандидатуры на пост президента РФ. Теперь все ждут решения о (не)признании их действительными. Размышления главы ЦИК Эллы Памфиловой - в карикатуре DW.