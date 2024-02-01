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105 тысяч подписей за Надеждина. А Элла Памфилова против?

1 февраля 2024 г.

Борис Надеждин сдал подписи в поддержку его кандидатуры на пост президента РФ. Теперь все ждут решения о (не)признании их действительными. Размышления главы ЦИК Эллы Памфиловой - в карикатуре DW.

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Карикатура: председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова стоит среди коробок с надписью "За Надеждина" и говорит: "И все эти подписи кажутся такими недействительными".
Фото: DW

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