Надеждин и протесты в России: какой еще сюрприз ждет Путина

26.01.2024 26 января 2024 г.

Уже в марте россияне будут голосовать на выборах главы государства. Сомнений нет, Путин останется на свой пятый срок. При этом в стране не все идет по плану: массовые протесты в Башкортостане, движение жен мобилизованных, очереди за Надеждина, прорывы на теплотрассах в регионах. Но так ли значительны эти явления для Кремля?