Надеждин и протесты в России: какой еще сюрприз ждет Путина

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Гости в студии:
🔵 Григорий Юдин, социолог, философ
🔵 Иван Преображенский, публицист, политический аналитик
🔵 Татьяна Голова, социолог, научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)
Гости в студии:
🔵 Григорий Юдин, социолог, философ
🔵 Иван Преображенский, публицист, политический аналитик
🔵 Татьяна Голова, социолог, научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.