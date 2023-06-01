  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Надеждин и протесты в России: какой еще сюрприз ждет Путина

Елена Барышева
26 января 2024 г.

Уже в марте россияне будут голосовать на выборах главы государства. Сомнений нет, Путин останется на свой пятый срок. При этом в стране не все идет по плану: массовые протесты в Башкортостане, движение жен мобилизованных, очереди за Надеждина, прорывы на теплотрассах в регионах. Но так ли значительны эти явления для Кремля?

https://p.dw.com/p/4bjhk

Гости в студии:

🔵 Григорий Юдин, социолог, философ

🔵 Иван Преображенский, публицист, политический аналитик

🔵 Татьяна Голова, социолог, научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)

Пропустить раздел Больше на тему Политика из региона Европа

Больше на тему Политика из региона Европа

external

Заторы на границе между Румынией и Молдовой

Водители фур вынуждены простаивать от пяти до восьми дней, при этом некоторые из них не выдерживают физически.
Политика12 декабря 2023 г.03:19 мин.
external

Страшное наводнение в Италии и его последствия

Также в выпуске: как Польша помогает западным странам снабжать Украину оружием (01.06.2023)
Политика1 июня 2023 г.26:00 мин.
Пропустить раздел Больше на тему Политика со всего мира

Больше на тему Политика со всего мира

external

Граждане Таиланда в заложниках у боевиков ХАМАС

До атаки ХАМАС в Израиле работали десятки тысяч выходцев из Таиланда. Репортаж DW об их освобождении из плена.
Политика5 декабря 2023 г.02:41 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Логотип ток-шоу "В самую точку"

"В самую точку"

Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.

Перейти к программе "В самую точку"