Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз

Оппозиционеру Алексею Навальному назначили 10 суток штрафного изолятора в колонии на Ямале за то, что он "неправильно представился".

Администрация исправительной колонии № 3 (ИК-3) "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе вновь отправила российского оппозиционного политика Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщили соратники Навального в понедельник, 22 января, политику назначили 10 суток в ШИЗО из-за того, что, по мнению администрации колонии, он "неправильно представился".

Это уже второй раз, когда Навального отправляют в штрафной изолятор в ямальской колонии, куда его этапировали в середине декабря 2023 года. В первый раз администрация поместила его в ШИЗО на семь суток 9 января, заявив, что "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает".

За время своего заключения оппозиционер оказался в ШИЗО уже в 25-й раз. "Суммарный срок - 283 дня", - пишут соратники Навального в Telegram-канале.

Уголовное преследование Навального в РФ

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией. До этапирования в колонию "Полярный волк" политик находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

Смотрите также: