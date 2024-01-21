Как в Берлине прошла акция в 3-ю годовщину ареста Навального

21 января в 14.00 в Берлине на площади перед Бранденбургскими воротами со стороны бульвара Унтер-ден-Линден начался митинг за освобождение Алексея Навального "Россия без Путина", приуроченный к третьей годовщине возвращения оппозиционера в Россию после лечения и его немедленного ареста. Корреспондент DW отправился на акцию, чтобы пообщаться с вышедшими на нее эмигрантами и релокантами и узнать, все ли действительно все еще верят, что доживут до перемен в России.

Мороз и ветер не испугал участников акции "Россия без Путина" Фото: Andrey Shashkov/DW

Площадь Паризер-плац - традиционное городское место сбора таких акций; в разные дни, кроме россиян, белорусов и украинцев, тут протестуют против репрессий в своих странах граждане и Ирана, и Китая, и многих арабских стран. В нескольких минутах ходьбы по Унтер-ден-Линден - обнесенное заграждениями здание российского посольства, пустое с виду мрачное здание в стиле сталинского ампира, и украинский антивоенный мемориал перед ним. По другую сторону Бранденбургских ворот - площадка для крупных собственно немецких демонстраций, и когда люди с акции за Навального еще только будут уходить, там уже будут собираться на демонстрацию против правого экстремизма и за запрет партии "Альтернатива для Германии".

Несмотря на морозную и ветреную погоду, на акцию пришли сотни людей. На этот раз было особенно много совсем молодых лиц (по 20-30 лет). Участники демонстрации принесли транспаранты "Россия без диктатуры", "Свободу политзаключенным" и другие. Желающие могли и на месте получить плакаты с лицами Навального, или хабаровского губернатора Сергея Фургала, или с символикой протестующего ныне Башкортостана - сделанные при помощи баллончика с краской и трафарета.

Демонстрации по всей Германии и по всему миру

На сцене выступили представители организаторов (международного движения "Свободу Навальному", немецкого НКО "Демократи-Я" и берлинского культурного центра с центром помощи русскоязычным эмигрантам "Рефорум-Спейс") а также журналист Андрей Архангельский. Их краткие речи чередовались со скандированием на русском, английском и немецком "Россия без Путина" (именно так официально называется акция) и "Путина - в Гаагу".

Организаторы акции приглашают на следующие демонстрации в Берлине 25 февраля и 17 марта Фото: Andrey Shashkov/DW

Аналогичные акции движение "Свободу Навальному" провело сегодня еще в 14 городах по всей Германии - от Фленсбурга на севере до Мюнхена на юге и от Франкфурта-на-Майне на западе до Лейпцига на востоке. Сегодняшними митингами открывается трехмесячный марафон протестов - следующие большие международные акции намечены в феврале ко второй годовщине начала войны и в марте к окончанию "выборов" в России.

Выходили люди и в десятках городов в других странах по всему миру, вплоть до далекой Австралии. Но, пожалуй, именно берлинская, даже не будучи наиболее многочисленной, получилась самой символичной: ведь буквально в километре от точки сбора стоит та самая клиника Charité, после лечения в которой от отравления Навальный вернулся в Россию навстречу своему аресту. Свой последний день на свободе нынешний российский политзаключенный номер 1 провел именно в Берлине.

"Режимы рушатся внезапно"

Большинство собравшихся, вне зависимости от того, до или после начала войны они переехали из России в Германию, конечно, выходят на подобные акции далеко не первый раз. У многих накопилась огромная усталость - но почти все, кто общается с журналистами, повторяют, что эти митинги нужны снова и снова, и приходить на них нужно, как бы долго ни пришлось это делать. Во-первых, потому что "кто-то должен напоминать, что не все россияне согласны с тем, что делает Путин", а во-вторых, как сказал со сцены тот же Архангельский, "Алексею Навальному в любом случае тяжелее" (напомним, около месяца назад оппозиционера этапировали из Владимирской области в новую колонию особого режима в приполярном поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа).

Одно из требований демонстрантов - свободу политзаключенным в России! Фото: Andrey Shashkov/DW

Надежду в некоторых, по их словам, вселяет то, что "такие режимы как путинский, всегда рушатся внезапно": "Берлинская стена тоже рухнула внезапно, когда никто уже и не ждал".

Акцию освещали съемочная группа одного из крупнейших немецких каналов ZDF, берлинское радио RBB и еще несколько корреспондентов, съемочных групп, фотографов и блогеров. Проходила она под охраной группы из примерно 20 полицейских.

Поддержка кандидата в президенты Бориса Надеждина

Не забыли организаторы и о практических моментах. Один из них начал свое выступление с фразы: "Мне очень неловко просить у вас донаты на продолжение нашей деятельности. Поэтому я буду их требовать!".

А за сценой все это время активно шел сбор подписей в российский ЦИК в поддержку выдвижения кандидатом на грядущих президентских выборах кандидата с либеральной антивоенной риторикой Бориса Надеждина. Судя по тому, что его уже перестали упоминать в числе других выдвинувшихся российские федеральные каналы, в Кремле боятся любой альтернативы Владимиру Путину и его войне - даже со стороны давно забытых или малоизвестных в масштабах страны политиков.

С другой стороны, организаторы настоятельно попросили нас с оператором не снимать очередь желающих оставить подписи даже общим планом издалека, так как "многие из этих людей сказали, что переживают за оставшихся в России родственников" - тоже новая черта и новый уровень, какие раньше наблюдались лишь среди политэмигрантов из Беларуси.

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