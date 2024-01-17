Задержания в Башкортостане - "дисфункция" в год выборов?

Приговор Фаилю Алсынову должны были объявить 15 января. В этот день у здания Баймакского суда собралось несколько сотен человек, которые требовали освобождения активиста, но судья неожиданно решила перенести заключительное заседание на 17 января. Власти время понапрасну не теряли. Накануне вынесения приговора Алсынова включили в перечень террористов и экстремистов, а к его соратникам пришли с обысками. Задержаны были экс-председатель организации "Башкорт" Ильнар Галин, защитники горы Куштау Юлай Аралбаев, Рафаил Абдрахманов, Фанзиль Ахметшин.

Когда судья, наконец, огласила приговор Алсынову, дав ему 4 года колонии общего режима, у здания собрались уже несколько тысяч человек. Они требовали освободить экоактивиста и отказывались пропускать машину, в которой Алсынова везли из суда. В итоге правоохранители применили слезоточивый газ, светозвуковые гранаты и дубинки. В ответ митингующие закидывали росгвардейцев снегом. В этот день жители республики жаловались на сбои в работе мессенджеров. Несколько Telegram-каналов, освещавших протесты, временно были заблокированы.

К середине дня часть протестующих задержали, остальных оттеснили от здания суда, чтобы приставы могли вывезти Алсынова. Полиция Башкортостана возбудила уголовные дела по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание по которым - до 15 лет лишения свободы. В СК России заявили, что в ходе столкновений пострадали несколько полицейских. Шестерым протестующим, задержанным около здания суда в Баймаке, назначили административные аресты - от 10 до 13 суток. Об этом сообщает онлайн-издание "Верстка" с ссылкой на одного из задержанных, Дениса Скворцова.

Кто такой Фаиль Алсынов

37-летнего Фаиля Алсынова признали виновным в разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного дела стала его речь на башкирском языке во время акции против планов по золотодобыче в селе Ишмурзино Баймакского района в 2023 году. Местные активисты обвинили руководство республики в сговоре с золотодобывающими компаниями, а также предупредили о последствиях геологоразведки, которая должна была проходить в том числе с помощью взрывных работ.

Алсынов сказал, что после завершения геологоразведки "армяне уедут на свою родину, "кара халык" - к себе, русские - в свою Рязань, татары - в свой Татарстан", но башкирам, по его словам, некуда будет уехать, так как "у нас нет другого дома, наш дом тут!" В октябре 2023 года Алсынова арестовали и обвинили в разжигании межнациональной розни, так он негативно оценивал группы лиц – "жителей Кавказа", "Средней Азии", "армян". В частности, оскорбительным признали выражение "кара халык" - "черный люд". В современном тюркском языке это переводится как "простые люди, рабочие", но также имеет значение феодально-зависимого населения в Зо­лотой Орде и татарских ханствах.

В этой же речи Алсынов напомнил о войне в Украине, где погибают жители Башкортостана: "Какая нам выгода от этого?... Это что за политика в отношении нашего народа, я не понимаю". Ранее Алсынов был сопредседателем общественной организации "Башкорт", которую в 2020 году Верховный суд Башкортостана признал экстремистской и запретил на территории России. В том же году Алсынов вместе с другими активистами защищал гору Куштау от разработки. Тогда власти приостановили процесс передачи этого места "Башкирской содовой компании" для разработки месторождения известняка. Именно местью за Куштау и объясняют преследование Алсынова.

Фаиль Алсынов в здании Баймакского суда, 17 января 2024 года Фото: Sota/AFP

Силовое подавление протестов в Башкортостане накануне выборов

Реакция местных силовиков оказалась нетипичной, учитывая локальный характер протеста в Баймаке, говорит приглашенный научный сотрудник берлинского центра Карнеги Екатерина Шульман. По ее мнению, власть могла применить отработанную тактику: продержать протестующих на морозе, пока многие не разойдутся, а затем прийти с обысками домой к некоторым из них, на работу или в вуз к другим. "Обычно это эффективно повышает цену протеста для участников, позволяя при этом избежать яркой картинки "менты побили людей", - говорит Шульман.

Таким "тихим" способом были рассеяны протесты в Москве после задержания Алексея Навального в 2021 году, похожим образом, только еще тише, отреагировали органы правопорядка на погром в аэропорту Махачкалы в прошлом году. В Баймаке силовики решились на "зрелищный разгон со светошумовыми гранатами и драками с ОМОНом", что рискованно накануне выборов президента, подчеркивает Шульман. Эта ситуация со стороны напоминает "административную дисфункцию", говорит она, когда разные департаменты не слышат друг друга: "политические управленцы не могут ничего сказать силовикам, потому что у тех своя вертикаль". Это повышает риски для авторитарного режима в выборный период, особенно когда дело касается этнического вопроса.

"Такие эпизоды прибавляются к сумме других обид в регионах, которые пока "спят", потому что центр силен. Но при случае это все вытащат и напомнят, скажут, что Москва всегда нас обижала", - говорит Шульман.

Протестующие у здания суда в Баймаке, 17 января 2024 года Фото: RusNews/REUTERS

События в Башкортостане и этническая память

С этим тезисом согласен политолог Аббас Галлямов, у которого этнические корни в Башкортостане, а сам он несколько лет проработал в администрации главы Башкортостана. Политолог считает, что преследованием активистов и подавлением протестов "патриотическая" власть закладывает бомбу под основание России: "В момент, когда дела у режима пойдут совсем плохо, груз претензий, которые народ достанет и предъявит, может оказаться совсем уж неподъемным".

По его мнению, власть применила силу из-за характера протестующих: "Это уже не "белоленточники". Особенность нелиберального протеста в том, что на силу там обычно отвечают силой".

Галлямов напоминает, что по аналогичному сценарию разваливался Советский Союз: многие народы, провозглашая независимость, вспоминали подробности депортаций, от которых пострадали их предки в СССР. "Депортация была за полвека до этого. Этническая память очень долгая", - говорит он.

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