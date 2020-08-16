Горе Куштау присвоен статус особо охраняемой природной территории

Гора (шихан) Куштау получила статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, сообщила пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова в среду, 2 сентября. Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкоторстан, памятник "Гора Куштау" состоит из двух кластеров, а расположенный на горе горнолыжный комплекс с водопроводом выведен в охранную зону.

В документе отмечается, что администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии, на территории которых находится гора Куштау, рекомендовано при разработке схем землеустройства и районной планировки учитывать режим особо охраняемой природной территории.

О горе Куштау

Ранее Минприроды РФ неоднократно обращалось к Хабирову с предложением создать на горе Куштау особо охраняемую природную территорию федерального значения с возможным включением в комплекс памятника природы гор Тратау и Юрактау. Гора Куштау, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов - коралловых рифов, образовавшихся на дне Пермского моря более 230 млн лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". Подобные горы есть только в Австралии. В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России".

Полезные ископаемые на горе Куштау

По результатам геолого-оценочных работ на горе Куштау имеются 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности.

В 2018 году Радий Хабиров принял решение о разработке горы Куштау. На ее осуществление претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК). В августе 2019 года АО "Сырьевая компания", входящая в БСК, получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Лицензия на эту деятельность была выдана на срок до 10 августа 2039 года.

В ближайшие годы БСК рассчитывала начать разработку. Однако вырубка лесного массива на горе, необходимая для начала геолого-разведывательных работ, в начале августа 2020 года спровоцировала общественные протесты в Башкирии. Какое-то время власти республики пытались найти компромиссное решение, устраивающее и представителей БСК, и экоактивистов, однако их усилия не увенчались успехом.

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