Комментарий: Протесты в Башкирии - экоактивисты напугали власть

Опасаясь нового Шиеса, власти Башкирии приостанавливают разрушение шихана Куштау. Экология становится главной темой протестов в РФ, имеющих шанс на успех, считает Иван Преображенский.
Массовые протесты в Башкирии против уничтожения геологического памятника - горы Куштау заставили власти отступить и дать команду о приостановке работ. На место конфликта, где накануне задержали с применением силы до 80 экоактивистов, прибыл лично глава республики Радий Хабиров. Он пока прекратил добычу известняка. Но это временная победа, потому что об отзыве у Башкирской содовой компании (БСК) разрешения на разрушение шихана Куштау речь не идет - только о поиске некоего туманного "компромисса".
Случившееся в Башкирии - однозначная победа экоактивистов над крупным бизнесом, к которому относится влиятельная в этой республике БСК. А также над властями, которые до последнего момента помогали подавлять протесты. Еще накануне лагерь протестующих был разгромлен, несколько десятков человек задержаны, причем, как и в Беларуси, применялись светошумовые гранаты, дубинки, газ и другие спецсредства.
Теперь эту победу надо закрепить, потому что важную роль в сговорчивости властей сыграла не только готовность экоактивистов твердо защищать Куштау, но и политическая конъюнктура.
Во-первых, протесты в Хабаровске, которые продолжаются и пугают власти. Во-вторых, недавнее решение отказаться от строительства мусорного полигона в Шиесе. А главное - протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко, где применение силы к мирным гражданам вызвало всеобщее осуждение. На этом фоне российские власти, похоже, просто испугались волны общественного возмущения, вызванной явной схожестью методов башкирских силовиков с белорусскими.
Конфликты могут тянуться годами и все равно закончатся применением силы со стороны власти. Так было с попыткой построить в центре Екатеринбурга храм св. Екатерины, духовной покровительницы одной из дочерей Владимира Путина. Так было в Шиесе, где стояла задача заставить местных жителей принять строительство полигона, необходимого для устранения московского "мусорного коллапса". Так случилось в Хабаровском крае, где с 2018 года у Кремля бельмом на глазу торчал "несанкционированно" избранный Сергей Фургал.
И везде российские власти могли попробовать решить проблему через работу с населением, донесение до него своей позиции. Например, доказать выгодность для шиесцев прибыльного для них мусорного полигона. Или в Хабаровском крае в рамках нормальной политической деятельности, победив Фургала на выборах.
Но российские власти повсеместно разучились договариваться и везде действуют в формате спецоперации. Так случилось и в Башкирии, где проблема варварского разрушения уникальных меловых гор (шиханов) обсуждается уже с десяток лет.
Прежний руководитель республики Муртаза Рахимов, которого заслуженно обвиняли в диктаторском поведении,за эту проблему взяться не рискнул. Но уже Радий Хабиров, который вообще-то был главой администрации у того же Рахимова, попытался решить проблему в традиционном для нынешней российской власти формате спецоперации. Однако ответом на спецоперации всегда является недоумение, а затем возмущение и протест.
Вторая проблема в том, что действующая власть не умеет отступать. Проблема шиханов не решена, пока Куштау не присоединили к заповеднику, в который включены были ранее две аналогичные по своим геологическим данным башкирские горы.
Вот что дословно уже после своей поездки на шихан заявил сам Хабиров: "Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, причем столкновение уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел - это будет предметом серьезного разбирательства". То есть защищать он намерен именно полицейских и росгвардейцев, которые накануне буквально "месили" лагерь мирных протестующих.
Лично мне это напоминает стандартную реакцию постсоветских властей на протесты и нежелание защитить граждан от полицейского насилия. Сравним, например, с Владимиром Путиным, когда он, защищая сотрудников Росгвардии, применявших силу к протестующим в Москве в 2019 году, а потом объявивших себя же пострадавшими, говорит: "Дубинкой просто так никто не молотит" . Или совсем недавний пример - заявление Александра Лукашенко про жесткое подавление протестов в Беларуси, где погиб уже как минимум один протестующий. Тем не менее Лукашенко явно на стороне силовиков: "...заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид" .
Хабиров - в этой же парадигме. И как только протест спадет, а конъюнктура изменится, он легко откажется от своих слов, даром что сам вырос недалеко от Куштау и наверняка в детстве на него лазал. Тем более как политический рейдер Хабиров прославился много лет назад.
Ну, а стиль его работы с оппозицией - это изоляция. Так что на месте башкирских экоактивистов я бы не расслаблялся. Слишком велик риск, что власти попытаются дождаться спада протестных настроений и их обмануть.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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