В Башкирии задержаны десятки защитников шихана Куштау

В Башкирии задержаны десятки активистов, протестовавших против геологоразведочных работ и разработки месторождения известняка на шихане (одиночном островерхом холме) Куштау. В субботу, 15 августа, адвокат Эмиль Галимов сообщил "Интерфаксу" о задержании более 20 активистов в Ишимбайском районе Башкирии. Между тем, в Telegram-канале "ОВД-Инфо" указывается, что к 17 часам были задержаны более 70 человек.

Местное издание Proufu.ru пишет, что во время протестов на горе Куштау произошли столкновения активистов с силовиками, а правоохранители применили газ и гранаты для разгрома лагеря протестующих. "В лагере произошло жесткое столкновение защитников и сил Росгвардии. Последние применяют силу и спецсредства - дубинки, газ, светошумовые гранаты. Защитников избивают, в том числе журналистов", - передает корреспондент издания.

Активистам противостоят Росгвардия, ОМОН, сотрудники ЧОП

Кроме того, в столкновениях участвовали сотрудники частной охранной фирмы, которые избивали дубинками активистов, большинство из которых - женщины и дети, указывается далее. "ЧОП убирает защитников, загоняют технику, ограждают все колючей проволокой. План у них такой", - цитирует Proufu.ru слова одного из активистов. В свою очередь Telegram-канал "КушТау on-line" отмечает, что "в данный момент возле горы полная неразбериха", акция продолжается без организаторов. Помимо Росгвардии, к месту событий стянут ОМОН, возле шихана также замечены провокаторы.

В тот же день на горе Куштау прошел еще один митинг - согласованная акция в поддержку Башкирской содовой компании (БСК), которая планирует проводить геологоразведку на шихане. В мероприятии участвовали 5 тысяч человек - работников компании и членов профсоюза. Кроме того, в Уфе проходили одиночные пикеты в защиту Куштау.

Протесты в Башкирии

Протесты экологических активистов и местных жителей у горы Куштау в Башкирии начались 3 августа после того как Башкирская содовая компания начала вырубать на ней лес для проведения геологоразведки. Противники вырубки леса на горе, внесенной в Список геологического наследия всемирного значения Geosites, создали палаточный лагерь и препятствовали проезду тяжелой техники. 10 и 11 августа Ишимбайский городской суд арестовал на трое суток двух активистов по статье за самоуправство и неповиновение требованиям полиции.

Дочернее предприятие БСК АО "Сырьевая компания" 8 августа получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау до 10 августа 2039 года. В ближайшие годы компания намерена начать разработку месторождения известняка. Глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

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