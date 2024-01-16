В Башкортостане задержали сторонников экоактивиста Алсынова

Накануне вынесения приговора защитнику горы Куштау Фаилю Алсынову задержаны нескольких его сторонников. МВД Башкортостана предупредило об ответственности за участие в митингах.

Накануне вынесения приговора по делу башкирского активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова в республике проходят массовые задержания его сторонников. В различных районах Башкортостана задержаны экс-председатель организации "Башкорт" Ильнар Галин, активисты Куштау Юлай Аралбаев, Рафаил Абдрахманов, Фанзиль Ахметшин, сообщает "Радио Свобода" во вторник, 16 января.

По этим данным, некоторых задержанных увезли на допрос в республиканское управление ФСБ. О задержании нескольких активистов также сообщил Telegram-канал RusNews .

В тот же день МВД Башкортостана напомнило гражданам об ответственности за участие в митингах и призвало не поддаваться на размещаемые в соцсетях призывы к несанкционированным протестам перед судом в Баймаке 17 января. По данным издания "Пруфы.ру", у здания суда убрали гору снега, на которой выступали протестующие.

Приговор Фаилю Алсынову будет вынесен 17 января

Днем ранее состоялось предпоследнее заседание по делу Алсынова в суде города Баймак. Перед зданием суда собрались около 5 тысяч сторонников экоактивиста, которые скандировали: "Свободу Фаилю Алсынову!", "Фаиль, мы с тобой!", "Мы - простой народ!", "Нас будет больше!". Участники митинга также записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовали отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. По данным СМИ, акция стала одной из крупнейших политических манифестаций с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В августе 2023 года Следственный комитет России по просьбе Хабирова завел уголовное дело в отношении Алсынова по статье о возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, в апреле прошлого года на сходе жителей села Ишмурзино активист выступил с речью на башкирском языке, в которой "негативно оцениваются" группы лиц - "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", а также унижается их человеческое достоинство, передает издание "Идель.Реалии".

Алсынов вину отрицает, утверждая, что его речь неправильно трактовали. Максимальное наказание по инкриминируемой активисту статье - пять лет лишения свободы. Гособвинение просило назначить защитнику Куштау четыре года колонии-поселения. Оглашение приговора запланировано на 17 января.

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