В Башкортостане прошел протест из-за суда над активистом

По данным СМИ, в акции в поддержку обвиняемого в разжигании ненависти защитника Куштау Алсынова участвовали тысячи человек. Они потребовали у Путина отставки главы Башкортостана Хабирова.

Толпа протестующих собралась утром в понедельник, 15 января, у здания суда в башкирском городе Баймак, чтобы поддержать местного активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова на одном из последних заседаний по его уголовному делу. По оценке местного Telegram-канала "Куштау Байрам", в акции участвовали около пяти тысяч человек, RusNews и некоторые другие СМИ также пишут о "тысячах" участников.

Собравшиеся скандировали: "Свободу Фаилю Алсынову!", "Фаиль, мы с тобой!", "Мы - простой народ!", "Нас будет больше!". Участники митинга также записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовали отставки главы Башкортостана Радия Хабирова.

Это одна из крупнейших политических акций с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, отмечает издание "Агентство".

Дело Фаиля Алсынова

В августе 2023 года Следственный комитет России по просьбе Хабирова завел уголовное дело в отношении Алсынова по статье о возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, в апреле прошлого года на сходе жителей села Ишмурзино активист выступил с речью на башкирском языке, в которой "негативно оцениваются" группы лиц - "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", а также унижается их человеческое достоинство, передает издание "Идель.Реалии".

Алсынов вину отрицает, утверждая, что его речь неправильно трактовали. Максимальное наказание по инкриминируемой активисту статье - пять лет лишения свободы. Гособвинение просило назначить защитнику Куштау четыре года колонии-поселения. Оглашение приговора запланировано на 17 января.

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