Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

"Я - политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины. Их имена: Путин и Хабиров", - так 29 мая в Кировском районном суде Уфы начала свое последнее слово Лилия Чанышева, экс-глава уфимского штаба российского оппозиционера Алексея Навального. Ожидается, что в среду, 14 июня, суд вынесет решение по ее делу. Обвинение требует для Чанышевой 12 лет колонии за создание "экстремистской организации", а именно за управление штабом Навального в Уфе.

В заключении Лилия Чанышева находится с ноября 2021 года. Она была первой из сторонников Навального, против кого возбудили уголовное дело за "экстремизм" после объявления всей сети штабов вне закона. Об одной из самых ярких женщин-политиков России DW поговорила с близкими и знакомыми Лилии Чанышевой.

"Для нее важно улучшать жизнь людей"

Про детство Чанышевой всегда рассказывают восторженно - отличница и спортсменка, постоянно получавшая похвалы от взрослых. Мать Лилии, Татьяна, вспоминает, что за успехи в учебе Лилию отправляли в лучший лагерь страны "Артек". Из школы при этом она ушла после 9 класса, держа в руках аттестат с отличием. Затем она поступила в Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники. После колледжа девушку позвали учиться в Москву, в Финансовую академию при правительстве РФ, где она и выбрала карьеру аудитора.

На последнем курсе университета Лилия устроилась в одну из компаний "большой четверки" - PricewaterhouseCoopers. Накопила на квартиру, правда не в Москве, а в Уфе. Все знакомые Лилии рассказывают, что Чанышева большая патриотка родного края. "Она очень сильно любит Родину - Башкортостан и Уфу. Для нее важно улучшать жизнь людей", - рассказывает DW муж Лилии Алмаз Гатин. Свой патриотизм Лилия доказала делом, когда на ее новой работе в Deloitte (другая аудиторская фирма "большой четверки") она попросилась в только открывшийся уфимский офис.

Там, в 2017 году она познакомилась с Гатиным, который накануне Дня всех влюбленных позвал ее на ужин. "Меня поразило в день нашего знакомства, насколько она утонченная, насколько она похожа на тех девушек и женщин, про которых я читал в книгах. Тогда я почувствовал, что в этот вечер я буду больше слушать, а не говорить. В конце вечера она сказала, что у нее есть огромное желание делать жизни людей лучше. И вот перед ней стоит выбор: остаться в бизнесе или уйти из компании и заняться вопросами гражданской защиты", - вспоминает Гатин.

"За ней шли тысячи людей"

Выбор был сделан в пользу политики, так Лилия в марте 2017 года стала главой уфимского штаба Алексея Навального, который тогда запускал целую сеть штабов во время президентской кампании. "Когда Лиля пришла к нам мы сразу чувствовали какую-то уверенность, что это сильная политическая единица. У нее было свое видение, она отлично знала регион, его политический ландшафт, знала как все устроено", - рассказывает DW соратник Навального Руслан Шаведдинов. На посту главы штаба Чанышева проделала большую работу по политической мобилизации граждан. Экс-волонтерка штаба Навального в Уфе Ольга Комлева, в подтверждение этого, вспоминает акцию забастовки избирателей, когда "Лилия шла с мегафоном по улице, вокруг нее куча полицейских, но тысячи людей несмотря на это шли за ней".

Полицейские задерживают Лилию Чанышеву во время протестов из-за Куштау Фото: DW

Свой пост Чанышева получила не просто так. Активизмом к тому моменту она занималась уже 5 лет, с самого момента переезда из Москвы в Уфу. В родном городе она начинала с самых низов, проталкивая маленькие дворовые инициативы, как рассказывает муж Чанышевой, опыт работы аудитором пригодился ей в том, что к властям она шла не просто с проблемой, но и с ее решением.

Настоящая известность пришла к Лилии с выборами в местный парламент, Курултай, в 2016 году. Активистка работала наблюдателем и засняла нарушение регламента в работе комиссии. Другое видео, сделавшее девушку знаменитой, было заснято уже в 2019 году, когда Чанышева пришла на слушание по бюджету республики, где разгромила чиновников обвинив их в растрате. "Как увеличить доходную часть бюджета? Меньше воруйте, господа, меньше ешьте, меньше повышайте себе зарплату и меньше платите пропагандистским СМИ", - говорила Чанышева. Тогда ее вывели из здания силой два охранника.

Чанышева в открытую бросила вызов властям

После этих слушаний глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что будь его воля, сторонница Навального и вовсе не была бы на слушании добавив, что у него "большой опыт подавления ненужных вещей". Здесь Хабиров не солгал, еще до работы на родине он был заместителем главы управления внутренней политики на протяжении 7 лет, с 2009 по 2016 годы. "Хабиров - один из конструкторов той политической системы, в которой мы живем, - рассказывает Шаведдинов. - Это человек, работа которого, была буквально в том, чтобы придумывать механизмы борьбы с оппозицией. И Лиля Чанышева бросала ему вызов в открытую".

Хабиров пришел к власти в 2018 году, тогда у Чанышевой и появились проблемы, давление на штаб, как рассказывает муж Лилии Алмаз Гатин, усилилось. После окончания президентских выборов Навальный и его команда решили сохранить штабы и дать им возможность заниматься местной политикой. Чанышева этой возможностью воспользовалась сполна, постоянно выпуская расследования про коррупцию Хабирова и его семьи. Местный штаб разузнал про автопарк главы республики, его госдачу и незаконно нажитое богатство жены.

"Какой бы прессинг ни шел в отношении моей жены, она всегда действовала в рамках закона. Даже во время публичных мероприятий территория, где можно и нельзя проходить, линейками измерялась, чтобы эти мероприятия были в рамках принятых драконовских законов. Но даже несмотря на все давление, страха я в ее глазах не видел никогда", - вспоминает Гатин.

Главной победой уфимского штаба обычно называют успешную защиту горы Куштау. В 2020 году власти республики дали добро на разработку шихана, одного из главных символов Башкортостана, с целью добычи сырья для химической и цементной промышленности. Это решение привело к массовым протестам, вышедшим на федеральный уровень во многом благодаря Чанышевой, ставшей неформальным лидером протестного движения. "Победа в Куштау случилась благодаря двум факторам: первый - это то, что и башкиры, и люди других национальностей вышли, не побоялись; второй - огласка, которую очень активно проводил местный штаб", - рассказывает экс-волонтерка штаба Ольга Комлева.

Уголовное преследование Чанышевой

2020 год стал последним полным годом, когда Чанышева все еще была в политике. Январь 2021 года открылся протестами в защиту Алексея Навального, которого начали судить после возвращения в Россию, а большую часть зимы Лилия провела в СИЗО. Там, в феврале Алмаз сделал ей предложение. "Это было в спецприемнике, она заплакала, сказала, что очень рада, ждала этого предложения. Когда она вышла 17 февраля, мы подали заявление в ЗАГС и занимались подготовкой к свадьбе", - вспоминает Гатин. За день до свадьбы 16 апреля 2021 года прокуратура подала иск с просьбой признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и сеть штабов Навального "экстремистской организацией".

Свадьба Алмаза Гатина и Лилии Чанышевой. Фото из семейного архива Фото: DW

В августе того же года Мосгорсуд признал структуры оппозиционера "экстремистскими организациями". Команда Навального приняла решение закрыть сеть штабов, а Чанышева заявила о приостановке политической карьеры. "Когда ты занимаешься этой работой и не первый год, принимать такие решения тяжело. Но мы хотели создать семью. Была свадьба и мы готовились стать родителями. Она имеет право быть счастливой, стать мамой, женой", - рассказывает муж Лилии.

После этого несколько месяцев новобрачные жили нормальной жизнью. Руслан Шаведдинов вспоминает, что летом переписывался с Чанышевой и "она мне по-дружески рассказывала, что сейчас занимается вязанием, абсолютно найдя в этом отдушину и наслаждаясь спокойной жизнью после кучи лет прессинга". Однако эта ситуация долго не продлилась. Даже после августовского признания штабов Навального "экстремистской" организацией Гатин и Чанышева решили остаться в России. Как рассказывает Алмаз, они даже не рассматривали этот вариант, потому что не хотели покидать родину и Лилия уже отошла от политических дел.

Суд над Чанышевой - "показательное судилище"

Прокуратура посчитала иначе. 9 ноября к Чанышевой и еще нескольким уфимским оппозиционерам пришли с обысками. Как рассказывает Гатин, к ним в квартиру вломились в 6 утра, ради обыска даже привезли следователя из Москвы. "Уже в отделе мне вручили документ о том, что ее задерживают по какому-то уголовному делу, суд назначили на следующий день, а Лилю уже арестовали", - говорит Гатин. Тогда отпустили всех, у кого проводили обыски, кроме Чанышевой. Среди отпущенных была и Ольга Комлева. Сейчас она вспоминает, что тот обыск казался обычным событием, такие обыски не раз проводилось у нее и других сторонников Навального. Для Чанышевой это был последний день на свободе, 10 ноября ее отправили в СИЗО, где она находится до сих пор.

О том, что дело Лилии Чанышевой - политическое, говорят все опрошенные DW собеседники. "Понятно, что они делают это для того, чтобы провести показательно судилище, которое закончится большим тюремным сроком. Понятно, что давление идет сверху, что это не просто самодеятельность местной администрации. Хватают девушку, и все провластные СМИ пишут о том, что захватили опасную "экстремистку", - говорит соратник Навального Руслан Шаведдинов.

"Были бы честные выборы, моя супруга по праву смогла бы пройти эту избирательную кампанию и стать губернатором. Я думаю, что народ за все эти годы заметил, сколько она смогла сделать хорошего, - рассуждает Гатин. - Уровень доверия у народа к ней есть. Моя супруга сейчас - молодой, прагматичный, современный демократический политик. И в ее глазах я не вижу ни страха, ни испуга, ничего. За время заключения она стала намного сильнее".

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