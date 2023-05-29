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Судейский молотокФото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

"Путин - это война": Чанышева выступила с последним словом

Даниил Сотников
31 мин. назад

Экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая в создании "экстремистского" сообщества, выступила с последним словом в Кировском районном суде Уфы.

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Бывшая глава уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева выступила с последним словом на закрытом процессе в Кировском районном суде Уфы, где прокурор запросил ей 12 лет колонии. Ее речь опубликовала команда Навального в понедельник, 29 мая.

Свое уголовное дело Чанышева называет политическим, связанным с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. "Политик - это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня - это все равно, что учительнице признать вину в том, что она - учительница, а врачу, что она - врач", - заявила Чанышева.

По ее словам, при Хабирове в Башкортостане "стали нападать на гражданских активистов и защитников природы", региональную общественную организацию "Башкорт" признали экстремистской, а оппозиционных деятелей начали задерживать и арестовывать. "В Башкирии стало небезопасно жить всем, так как силовые методы борьбы Хабиров применил и к женщинам, которые выражают свою гражданскую позицию", - заявила Чанышева.

Она подчеркнула, что жертвами политических преследований в России становятся не только мужчины, но и женщины. "Путин не пощадил и женщин: 6 лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждет суда художница Скочиленко, преследуют театральных деятелей Беркович и Петрайчук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остаются неизвестными", - перечислила она.

Чанышева - судье: "Дайте мне шанс стать мамой"

"Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - выступила Чанышева. В конце речи она обратилась к судье. "Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой", - закончила речь Чанышева.

Чанышева возглавляла уфимский штаб Навального в 2017-2021 годах. В ноябре 2021 года ее задержали. Чанышева стала первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021 года.

В окончательной редакции ей были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (часть 3 статьи 282.1), "Призывы к экстремизму" (часть 1 статьи 280) и "Создание организации, которая нарушает права граждан" (часть 3 статьи 239). Прокурор запросил для Чанышевой 12 лет колонии.

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