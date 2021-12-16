 К экс-главе уфимского штаба Навального Чанышевой не пустили трех адвокатов | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2021

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Россия

К экс-главе уфимского штаба Навального Чанышевой не пустили трех адвокатов

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, задержанная в ноябре, находится в московском СИЗО по делу о создании "экстремистского сообщества".

Полицейский рядом с дверью в тюремный коридор

К бывшему координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, находящейся в московском СИЗО, не допустили уже третьего адвоката. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Самого Воронина отстранили от дела 10 декабря. Он узнал об этом, когда приехал к Чанышевой в СИЗО, его туда не пустили. Затем 13 декабря Чанышеву пытался навестить адвокат Андрей Сергеев, а 16 декабря это попытался сделать защитник Никос Параскевов. Отказ в допуске к Чанышевой адвоката защитникам объясняют тем, что нет разрешения от следователя, который ведет дело. По мнению Воронина, это делается намеренно, в том числе и для того, чтобы "полностью отрезать ее от внешнего мира".

В начале ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву по делу о создании "экстремистского сообщества". Бывшую активистку отправили в СИЗО до 9 января, несмотря на ее заявление о предполагаемой беременности на раннем сроке. Чанышева была задержана в ходе операции силовиков, направленной против активистов и сторонников Навального. Она стала первой арестованной по уголовному делу об "экстремистском сообществе" в отношении структур Навального.

Объединенное дело Навального

В конце сентября 2021 года Следственный комитет РФ сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об "экстремистском сообществе". Позднее стало известно, что к этому делу присоединили еще несколько дел, возбужденных ранее в отношении политика и некоторых ключевых его соратников.

В рамках объединенного дела ведется расследование по фактам "финансирования экстремистской деятельности", "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", и "вовлечения несовершеннолетних в опасную деятельность".

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    Автор: Вадим Шаталин


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