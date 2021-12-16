К экс-главе уфимского штаба Навального Чанышевой не пустили трех адвокатов

К бывшему координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, находящейся в московском СИЗО, не допустили уже третьего адвоката. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Самого Воронина отстранили от дела 10 декабря. Он узнал об этом, когда приехал к Чанышевой в СИЗО, его туда не пустили. Затем 13 декабря Чанышеву пытался навестить адвокат Андрей Сергеев, а 16 декабря это попытался сделать защитник Никос Параскевов. Отказ в допуске к Чанышевой адвоката защитникам объясняют тем, что нет разрешения от следователя, который ведет дело. По мнению Воронина, это делается намеренно, в том числе и для того, чтобы "полностью отрезать ее от внешнего мира".

В начале ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву по делу о создании "экстремистского сообщества". Бывшую активистку отправили в СИЗО до 9 января, несмотря на ее заявление о предполагаемой беременности на раннем сроке. Чанышева была задержана в ходе операции силовиков, направленной против активистов и сторонников Навального. Она стала первой арестованной по уголовному делу об "экстремистском сообществе" в отношении структур Навального.

Объединенное дело Навального

В конце сентября 2021 года Следственный комитет РФ сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об "экстремистском сообществе". Позднее стало известно, что к этому делу присоединили еще несколько дел, возбужденных ранее в отношении политика и некоторых ключевых его соратников.

В рамках объединенного дела ведется расследование по фактам "финансирования экстремистской деятельности", "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", и "вовлечения несовершеннолетних в опасную деятельность".

Смотрите также:

Как в России поддержали Навального "Свободу Навальному!" Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Многотысячная акция солидарности в Москве Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

Как в России поддержали Навального В Москве задержаны 20 человек Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В городах Германии люди вышли в поддержку Навального Акция протеста в Дюссельдорфе

Как в России поддержали Навального Петербургская полиция ждет "послания Навального" Полицейский у Дворцовой площади

Как в России поддержали Навального Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина Марш солидарности во Владивостоке

Как в России поддержали Навального В Хабаровске поддержали Навального и Фургала Митингующие и полийцейские в Хабаровске

Как в России поддержали Навального Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии Автор: Вадим Шаталин

