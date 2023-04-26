Обвинение запросило для Лилии Чанышевой 12 лет колонии

Прокурор запросил 12 лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа для бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе.

Прокурор требует приговорить бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву к 12 годам лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале в среду, 26 апреля, группа поддержки Чанышевой, а также оппозиционный политик Иван Жданов.

Кроме того, гособвинение, как написал в Telegram адвокат Рамиль Гизатуллин, просит оштрафовать Чанышеву на 700 тысяч рублей (7721 евро). В отношении еще одного обвиняемого по делу - активиста Рустема Мулюкова - прокуратура запросила пять лет колонии.

Власти вменяли в вину Чанышевой "деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), "призывы к экстремизму" (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и "создание организации, которая нарушает права граждан" (ч. 3 ст. 239 УК РФ). В совокупности ей могли грозить до 18 лет лишения свободы.

Задержана в ноябре 2021 года

Лилию Чанышеву задержали в ноябре 2021 года после того, как Следственный комитет РФ сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об "экстремистском сообществе" (чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК). Она стала первой из активистов, задержанных в РФ по подобным обвинениям. Первоначально Чанышеву арестовали на два месяца, но затем срок ее пребывания под стражей продлевали, несмотря на многочисленные жалобы.

В конце 2021 года сотрудники Следственного комитета провели волну задержаний бывших руководителей штабов Навального по всей России, хотя на тот момент организация фактически уже не существовала.

Обвиняли в нарушении закона об "иноагентах"

По словам Ивана Жданова, после того как власти РФ объявили связанные с Алексеем Навальным организации экстремистскими, Лилия Чанышева не имела с ними никакого контакта.

Среди прочего Чанышеву также обвиняли в нарушении закона об "иноагентах", но в декабре 2021 года суд закрыл связанное с этим административное дело. Однако активистку оставили под стражей ввиду следственных мероприятий по "экстремистскому" делу.

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