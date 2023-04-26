  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Коридор в одном из российских пенитенциарных учреждений, СИЗО "Кресты" (фото из архива)
Коридор в одном из российских пенитенциарных учреждений (фото из архива, picture-alliance/dpa/TASS/Y. Belinsky)Фото: picture-alliance/dpa/TASS/Y. Belinsky
ПолитикаРоссия

Обвинение запросило для Лилии Чанышевой 12 лет колонии

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Прокурор запросил 12 лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа для бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе.

https://p.dw.com/p/4QbDj

Прокурор требует приговорить бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву к 12 годам лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале в среду, 26 апреля, группа поддержки Чанышевой, а также оппозиционный политик Иван Жданов.

Кроме того, гособвинение, как написал в Telegram адвокат Рамиль Гизатуллин, просит оштрафовать Чанышеву на 700 тысяч рублей (7721 евро). В отношении еще одного обвиняемого по делу - активиста Рустема Мулюкова - прокуратура запросила пять лет колонии.

Власти вменяли в вину Чанышевой "деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), "призывы к экстремизму" (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и "создание организации, которая нарушает права граждан" (ч. 3 ст. 239 УК РФ). В совокупности ей могли грозить до 18 лет лишения свободы.

Задержана в ноябре 2021 года

Лилию Чанышеву задержали в ноябре 2021 года после того, как Следственный комитет РФ сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об "экстремистском сообществе" (чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК). Она стала первой из активистов, задержанных в РФ по подобным обвинениям. Первоначально Чанышеву арестовали на два месяца, но затем срок ее пребывания под стражей продлевали, несмотря на многочисленные жалобы.

В конце 2021 года сотрудники Следственного комитета провели волну задержаний бывших руководителей штабов Навального по всей России, хотя на тот момент организация фактически уже не существовала.

Обвиняли в нарушении закона об "иноагентах"

По словам Ивана Жданова, после того как власти РФ объявили связанные с Алексеем Навальным организации экстремистскими, Лилия Чанышева не имела с ними никакого контакта.

Среди прочего Чанышеву также  обвиняли в нарушении закона об "иноагентах", но в декабре 2021 года суд закрыл связанное с этим административное дело. Однако активистку оставили под стражей ввиду следственных мероприятий по "экстремистскому" делу.

Смотрите также:

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, не зарегистрированный в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, стал гостем программы "Немцова.Интервью". Жданов ответил на вопросы о целях и тактике "умного голосования" на сентябрьских выборах в России.
Политика28 августа 2019 г.26:51 мин.
external

ШИЗО Навального установили у посольства РФ в Берлине

ШИЗО Навального установили у посольства РФ в Берлине

Соратники Алексея Навального открыли арт-объект, который должен напомнить жителям Германии о судьбе оппозиционера. Это часть международной акции "Свободу Навальному!"
Политика24 января 2023 г.03:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава РПЦ Кирилл

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Конфликты39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Политика3 ч. назад61:05 мин.
Светлана Лобода на концерте

Светлана Лобода: Я умерла и снова возродилась

Светлана Лобода: Я умерла и снова возродилась

Культура7 ч. назад
Жители Мариуполя в разрушенном городе, март 2023 года

"Вы здесь иностранцы". Как живут в оккупированном Донбассе

"Вы здесь иностранцы". Как живут в оккупированном Донбассе

Конфликты16 ч. назад
Светлана Тихановская с депутатами бундестага в Берлине, 24 апреля 2023 года

Тихановская: Мы должны держать режим Лукашенко в стрессе

Тихановская: Мы должны держать режим Лукашенко в стрессе

Политика16 ч. назад
Предвыборная акция с участием сторонников "Молодежной альтернативы"

Молодежное крыло АдГ признали экстремистской организацией

Молодежное крыло АдГ признали экстремистской организацией

Политика25 мин. назад
На концерте группы Nizkiz в Берлине, 25 апреля 2023 года

"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

Музыка2 ч. назад
На главную страницу