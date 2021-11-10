Комментарий: Случай Чанышевой - трагедия России на примере одной судьбы

Владимир Путин создал политическую систему, при которой молодые, образованные и принципиальные обречены попадать не во власть, а в тюрьму, считает Федор Крашенинников.
10 ноября Кировский районный суд города Уфы арестовал Лилию Чанышеву по делу о создании "экстремистского сообщества". Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе отправлена в московское СИЗО, где она должна провести минимум два месяца. Чанышеву арестовали в рамках большого дела против Навального и его команды. Есть все основания опасаться, что она может оказаться в тюрьме на многие годы: статья УК позволяет приговаривать к заключению на срок от шести до десяти лет.
Драматизма ситуации придает заявление Лилии в зале суда, о том, что она, возможно, беременна - всего несколько месяцев назад она вышла замуж, а осматривавшие Чанышеву в ИВС врачи, по ее словам, не зафиксировали беременность из-за раннего срока. Трудно даже представить, что чувствует женщина, которая вынуждена сообщать об этом в суде.
Впрочем, на судью Азамата Бикчурина это не произвело никакого впечатления. Проведя 20 минут в совещательной комнате, он хладнокровно отправил молодую женщину в камеру. Несмотря на то, что от российских судов уже давно никто не ждет ни справедливости, ни даже снисхождения, известие о помещении уфимской активистки под арест вызвало бурю у оппозиционной общественности - даже в современной России такое решение суда выглядит чрезмерным и зловещим.
Арест Лилии Чанышевой - это не только сведение счетов власти с одной оппозиционной активисткой, но и предвестник новой волны уголовных преследований критиков путинского режима. И преследования эти могут стать самыми жестокими со времен советских репрессий.
В практическом смысле Лилию Чанышеву отправили в СИЗО только за то, что она была главой штаба Алексея Навального в Уфе. Это стало возможным в рамках начатого не так давно расследования дела об "экстремистском сообществе", якобы созданном Алексеем Навальным и его соратниками. Новая юридическая формулировка развязывает силовикам руки и избавляет их от необходимости доказывать что либо, кроме факта взаимодействия человека со структурами Навального - в любое время и в любом виде. С учетом того, что до своего запрета штабы Алексея Навального действовали легально, хватать людей можно буквально по спискам и с соблюдением минимума формальностей отправлять в тюрьму.
Важно напомнить, что после объявления "экстремистскими" штабы Алексея Навального были закрыты, их юридические структуры ликвидированы, а их руководители, в том числе и Лилия Чанышева, заявили о том, что более не имеют никакого отношения ни к каким организациям Навального. Казалось бы, цель властей достигнута - сам критик Кремля сидит в тюрьме, созданные им политические структуры уничтожены, активисты или покинули Россию или публично заявили о прекращении деятельности.
К сожалению, ареста Алексея Навального и ликвидации его штабов властям уже недостаточно. Судя по всему, теперь перед силовыми органами поставлена задача арестовывать, судить и сажать оппозиционных активистов. Именно для ее решения и потребовалось новое дело, и на примере Лилии Чанышевой понятно, как будут действовать силовики.
Очевидно, все эти меры должны обеспечить Владимиру Путину спокойное переизбрание в 2024 году - чтобы к тому времени на свободе в России не осталось никого, кто даже в теории мог бы противодействовать этому.
Иногда все еще приходится читать, что Алексей Навальный якобы создал "авторитарную" структуру, где кроме него не было и не могло быть никаких ярких политиков. Но на примере Лилии Чанышевой видно, что Навальному удалось не только создать общенациональную оппозиционную структуру, но и привлечь к политической деятельности целую плеяду ярких молодых лидеров - и в Москве, и в регионах.
Будь Россия свободной, демократической, европейской страной, Лилия Чанышева несомненно сделала бы отличную политическую карьеру. Образованная, харизматичная, энергичная молодая женщина, она добровольно поменяла успешную карьеру в бизнесе на оппозиционную деятельность. Очевидно, что в политику Лилия пришла не ради денег или карьеры, а для борьбы за те идеи и ценности, которые она искренне разделяет.
В последние годы ни одна федеральная или местная политическая, социальная или экологическая кампания в Башкортостане не проходила без ее участия. Она стала заметной фигурой не только в своей республике, но и во всероссийском масштабе - именно потому известие о ее аресте вызвало такой большой отклик.
Но в России Путина Лилия Чанышева не может быть ни депутатом, ни главой республики, ни даже просто заниматься политической деятельностью. В России Путина она сидит в СИЗО и ее ждут месяцы издевательских допросов, а в худшем случае - годы заключения в тюрьме. Этим путем уже прошел Алексей Навальный и многие другие люди, вся вина которых состоит в желании жить в цивилизованном, правовом, демократическом обществе. К сожалению, этот путь ждет еще многих: тем же утром, когда пришли к Лилии Чанышевой, в Башкортостане и Кемеровской области пришли еще к 11 активистам!
Нет сомнений, что рано или поздно закончится и путинское безвременье. Но то, что столько судеб талантливых, честных, искренних людей уже сломано, столько времени, энергии и ресурсов потрачено властями России на подавление всего молодого, искреннего и прогрессивного - этого не исправить. И это - трагедия для России, последствия которой будут сказывать многие годы.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork
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