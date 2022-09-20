Экс-главе штаба Навального Чанышевой грозит 18 лет тюрьмы

Бывшей главе штаба Навального в Уфе, которую держат под стражей с ноября 2021 года, предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - в совокупности ей может грозить до 18 лет лишения свободы.

Российские следователи завершили мероприятия по составлению обвинения в отношении бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, сообщил во вторник, 20 сентября, в своем Telegram-канале оппозиционный политик и бывший глава ФБК Иван Жданов. По его словам, окончательное обвинение в отношении Чанышевой включает в себя три статьи Уголовного кодекса РФ, по которым в совокупности обвиняемая может быть приговорена к 18 годам лишения свободы.

Чанышевой вменяют "деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), "призывы к экстремизму" (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и "создание организации, которая нарушает права граждан" (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

По словам Жданова, суд над Чанышевой будет проходить в Башкирии, где "правит местный царек Хабиров, который ненавидит Лилию". Жданов отмечает, что после того, как власти РФ объявили связанные с Алексеем Навальным организации экстремистскими, Чанышева не имела с ними никакой связи, но "смешно уже ссылаться на эти формальности".

Чанышева - первая арестованная по статье о "руководстве экстремистским сообществом"

Лилию Чанышеву держали под стражей более 10 месяцев - ее задержали в ноябре 2021 года после того, как в конце сентября 2021 года Следственный комитет РФ сообщил, что против Навального и его соратников, а также других активистов возбуждено дело об "экстремистском сообществе" (чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК). Она стала первой из задержанных в РФ по подобным обвинениям активистов. Изначально Чанышеву арестовали на два месяца, но затем ей продлевали срок нахождения под стражей, несмотря на многочисленные жалобы.

В конце 2021 года сотрудники Следственного комитета провели волну задержаний бывших руководителей штабов Навального по всей России, несмотря на то что организация на тот момент фактически уже не существовала. Других руководителей, к примеру, экс-главу штаба в Санкт-Петербурге Ирину Фатьянову, которая до этого уехала из РФ, - суд приговорил к многомиллионным штрафам за "сверхурочную работу полицейских на акциях протеста".

Чанышеву среди прочего обвиняли в нарушении закона об "иноагентах", но в декабре 2021 года суд закрыл связанное с этим административное дело. Однако активистку оставили под стражей ввиду следственных мероприятий по "экстремистскому" делу.

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