 Экс-глава штаба Навального в Петербурге оштрафована на 3,9 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2022

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Россия

Экс-глава штаба Навального в Петербурге оштрафована на 3,9 млн рублей

Суд удовлетворил иск управления МВД по Санкт-Петербургу, требовавшего от Ирины Фатьяновой компенсации за сверхурочную работу полицейских на акциях протеста в январе 2021 года.

Цепь полицейских напротив протестующих в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Цепь полицейских напротив протестующих в поддержку Навального (фото из архива)

Экс-глава петербургского городского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова оштрафована на 3,9 млн рублей, сообщает российское государственное агентство ТАСС в субботу, 30 апреля, со ссылкой на картотеку Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга.

Таким образом, суд удовлетворил иск главного управления МВД по Санкт-Петербургу, которое потребовало от Фатьяновой компенсации за сверхурочную работу полицейских на акциях протеста в 2021 году.

Ведомство сочло Ирину Фатьянову организатором уличных акций 23 и 31 января 2021 года в защиту вернувшегося из Германии и арестованного Алексея Навального. В своем иске ГУ МВД ссылалось на необходимость привлечения значительных сил и средств для охраны общественной безопасности во время этих акций.

Иск ведомства был принят к рассмотрению в декабре прошлого года, судебные заседания несколько раз переносились. Ирина Фатьянова считает претензии полиции необоснованными.

Фатьянова покинула Россию в ноябре

Многочисленные акции в защиту оппозиционного политика Алексея Навального состоялись в РФ в начале 2021-го, тысячи человек были задержаны. В июне того же года Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" "экстремистскими организациями". Некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена.

В июле Ирина Фатьянова не смогла баллотироваться на выборах 17-19 сентября от партии "Яблоко". В конце ноября - после ареста экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой по делу о создании "экстремистского" сообщества - она покинула Россию.

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  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

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  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

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    В Берлине поддержали Навального

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    Автор: Виталий Кропман


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