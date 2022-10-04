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Фото: Alexey Malgavko/REUTERS
ПолитикаРоссия

Команда Навального объявила о возобновлении работы штабов

Даниил Сотников
1 ч. назад

Соратники Навального объявили о возобновлении работы штабов политика для борьбы против режима Путина, войны и мобилизации.

https://www.dw.com/ru/komanda-navalnogo-obavila-o-vozobnovlenii-raboty-stabov/a-63330058

Соратники российского политика Алексея Навального объявили о возобновлении работы своей сети штабов по всей России, которые были фактически уничтожены после объявления структур экстремистскими в 2021 года. Об этом Леонид Волков и Иван Жданов сообщили во вторник, 4 октября.

"Штабы Навального возобновляют работу. Нам нужны все: художники, юристы, хакеры или просто люди, готовые печатать и разносить листовки", - заявил Волков. Он также призвал выходить на связь координаторов уже действующих антивоенных инициатив.

"Конечно, сейчас риски намного выше, чем четыре года назад. Новая сеть штабов скорее похожа на такое партизанское подполье. Мы огромное внимание уделяем безопасности. Никто не узнает, что вы член нашего штаба, если вы сами этого не захотите. Не будет никакого единого списка координаторов и участников", - подчеркнул Жданов.

По словам политиков, они планируют заново выстраивать сеть контактов, и бывшие сотрудники не будут работать в организациях, если сами не захотят. Желающим присоединиться к команде предлагается заполнить анкету, в которой нужно указать, в каком регионе находится новый потенциальный сотрудник и чем он планирует заниматься.

Признание структур Навального экстремистскими

В 2021 году Мосгорсуд по требованию прокуратуры признал все структуры, связанные с Алексеем Навальным экстремистским организациями и запретил их работу.  Против многих из соратников Навального были возбуждены уголовные дела, часть из них покинули Россию.

В августе 2022 года против журналиста "Новой газеты" и сооснователя "Диссерента" Андрея Заякина было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК). По словам защиты, дело завели за перевод тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как указывает следствие, Заякин якобы отправил деньги ФБК на следующий день после того, как решение о запрете фонда вступило в силу.

Как выяснило издание "Медиазона", МВД установило имена еще пятерых человек, которые пожертвовали деньги ФБК в один день с Заякиным. В документах дела утверждается, что данные о переводах могли стать доступны силовикам из-за технического сбоя в первый день нового сбора пожертвований ФБК. Дело Заякина сало первым в России уголовным делом из-за пожертвований ФБК. 

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