Лилию Чанышеву приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии

Бывшая координатор регионального штаба Алексея Навального Лилия Чанышева приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии. Такое решение вынес в среду, 14 июня, Кировский районный суд в Уфе. Судья Азамат Бикчурин объявил Чанышеву виновной в "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан".

Чанышева назвала свое дело политическим

Прокурор просил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии. Выступая с последним словом на закрытом процессе в Уфе, Чанышева назвала свое уголовное дело политическим и связала его с преследованием со стороны президента РФ Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. "Политик - это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня - это все равно, что учительнице признать вину в том, что она - учительница, а врачу, что она - врач", - заявила Чанышева в речи, которую опубликовала команда Алексея Навального 29 мая. По словам Лилии Чанышевой, при Хабирове в Башкортостане "стали нападать на гражданских активистов и защитников природы", региональную общественную организацию "Башкорт" признали экстремистской, а оппозиционных деятелей начали задерживать и арестовывать.

"Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью - удержать власть в 2024 году. Но Путин - это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин - это война", - заявила Чанышева. В конце речи она обратилась к судье. "Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой", - попросила она.

Дело Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб Навального в 2017-2021 годах. В ноябре 2021 года ее задержали. Чанышева стала первой задержанной по уголовному делу о создании "экстремистского" сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021 года.

В окончательной редакции ей были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (часть 3 статьи 282.1), "Призывы к экстремизму" (часть 1 статьи 280) и "Создание организации, которая нарушает права граждан" (часть 3 статьи 239). Прокурор запросил для Чанышевой 12 лет колонии.

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