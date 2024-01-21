Президент ФРГ приветствовал протесты против ультраправых

"Эти люди вселяют в нас мужество", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер об участниках митингов против движения ультраправых в Германии.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) приветствовал проходящие по всей стране протесты против ультраправых сил и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Эти люди вселяют в нас мужество", - заявил глава государства в видеообращении , опубликованном в воскресенье, 21 января. - Они защищают нашу республику и нашу конституцию от ее врагов. Они защищают нашу человечность".

По словам Штайнмайера, на улицы выходят совершенно разные люди. "Но всех их объединяет одно: они выступают против человеконенавистничества и правого экстремизма. Они хотят и в будущем жить свободно и мирно", - сказал он.

Вице-канцлер видит в протестах "обнадеживающий знак"

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) расценивает акции протеста против правого экстремизма как "обнадеживающий знак" для демократии. "Демократия живет благодаря людям, которые ее отстаивают", - заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

"Впечатляет, что сейчас так много людей выходят на улицы и поднимают флаг нашей демократии", - отметил Хабек.

Глава МИД ФРГ призвала бороться за демократию

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также положительно отозвалась о набирающем мощь протестном движении в Германии, особенно в небольших городах. "В этом сила нашей страны", - сказала она на съезде "зеленых" в Потсдаме.

Бербок призвала "всеми силами" отстаивать демократию. "Мы должны это четко обозначить и впредь говорить не о рассерженных гражданах, встревоженных людях или правых популистах, а о тех, кто покушается на нашу конституцию", - подчеркнула глава МИД.

Массовые протесты против АдГ продолжаются

Сотни тысяч людей в эти выходные вновь вышли на улицы немецких городов, выступая против правого экстремизма и за демократию. Только в Мюнхене на демонстрацию 21 января, по данным полиции, собралось не менее 80 000 человек. Организаторы насчитали свыше 200 000 участников. Митинг прервали по соображениям безопасности из-за слишком большого числа собравшихся.

Акция против "Альтернативы для Германии" в Бонне Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Около 70 000 человек, по данным организаторов, присоединились к акции в Кельне. В Бремене организаторы заявили о 50 000 митингующих, а полиция оценила их число в 45 000. Примерно по 20 000 человек вышли на протесты в Штутгарте и Карлсруэ.

Планы ультраправых о "реэмиграции" в Германии

Поводом для демонстраций cтал скандал вокруг партии "Альтернатива для Германии". Журналисты узнали, что представители АдГ на тайной встрече с неонацистами и правыми радикалами обсуждали выселение беженцев и иностранцев из ФРГ.

На фоне этого в Германии разгорелись дебаты о возможном запрете партии, которой на федеральном уровне предъявлено подозрение в экстремизме.

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