По всему миру проходят акции "Россия без Путина"

Акции по всему миру приурочены к третьей годовщине возвращения Алексея Навального в Россию из Германии, где он лечился после отравления "Новичком".

По всему миру в воскресенье, 21 января, проходят акции под общим лозунгом "Россия без Путина", приуроченные к трехлетней годовщине возвращение оппозиционного политика Алексея Навального в Россию.

Первые пикеты прошли в Австралии и Новой Зеландии, где на них вышли несколько десятков человек.

В Тбилиси акция была проведена у здания парламента Грузии. Ее участники держали в руках плакаты против войны и Путина, а также в поддержку Навального и других политзаключенных.

Митинги прошли в Ереване, Кракове, Риге, Таллинне, Вильнюсе, Дублине, Париже и других городах Европы. В Берлине к Бранденбургским воротам вышло несколько сотен человек. Люди принесли плакаты "Россия без Путина", "Нет войне" и "Свободу Навальному". В Кельне в аналогичном мероприятии приняли участие тоже около двухсот человек. Акции также анонсированы в городах Северной и Южной Америки.

Возвращение Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после нескольких месяцев в Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В аэропорту он был задержан и впоследствии отправлен российскими властями в колонию по делу "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем - в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией. До этапирования в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

Объясняя причины своего возвращения, оппозиционер подчеркнул, что у него есть своя страна и свои убеждения, от которых он не хочет отказываться. "И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", - написал он. По его словам, вернувшись, он выполнил обещания своим избирателям. "Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь", - заявил Алексей Навальный.

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