Глава ЦРУ: без помощи США Киев продолжит терять территории

По словам представителей американской разведки, новый пакет военной помощи поможет Украине удерживать свои позиции на фронте или даже перейти в наступление.

Высокопоставленные представители американской разведки предупредили, что без дополнительной военной помощи Украине столкнется с перспективой постоянных потерь на поле боя. Своими опасениями на этот счет глава ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс поделились в понедельник, 11 марта, в ходе дачи публичных показаний в Конгрессе в рамках ежегодного обзора мировых угроз, стоящих перед Соединенными Штатами.

По словам чиновников, любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к ее новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе. "Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях", - заявил Уильям Бернс.

Аврил Хейнс, в свою очередь, указала на "постоянный рост производства боеприпасов в России" и их закупку в Северной Корее и Иране. По ее мнению, в этой связи Украине будет тяжело сохранить "достигнутые с огромным трудном успехи" в борьбе с российской армией. "Без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше "Авдеевок". И это, как мне кажется, будет огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - сказал Бернс.

По оценке Бернса, при дополнительной помощи Украина сможет удерживать свои позиции на фронте до начала 2025 года. "Украина сможет и дальше наносить потери России, нанося удары не только по Крыму, но и по ее Черноморскому флоту", - заключил он.

Bloomberg писал об опасениях Киева насчет наступления российской армии

В феврале американское издание Bloomberg писало об опасениях украинских властей, что к лету 2024 года наступление российской армии может получить значительный импульс, если союзники Киева не смогут значительно увеличить поставки боеприпасов. По данным издания, украинские официальные лица видят риск прорыва вооруженными силами РФ обороны ВСУ.

В США не могут согласовать помощь Украине

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил пакет военной поддержки, в рамках которого Киеву должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов. Однако остается неясным, одобрит ли документ Палата представителей, где большинство представляют республиканцы.

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