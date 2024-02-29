Bloomberg: В Киеве опасаются прорыва россиянами обороны ВСУ

По данным Bloomberg, украинская разведка считает, что Путин все еще стремится захватить Киев и Одессу. Кроме того, в Киеве опасаются прорыва россиянами к лету украинской обороны.

По информации Bloomberg , украинские власти опасаются, что к лету текущего года наступление ВС РФ может получить значительный импульс, если союзники Киева не смогут значительно увеличить поставки боеприпасов. При этом украинские официальные лица видят риск прорыва россиянами обороны ВСУ, пишет агентство в четверг, 29 февраля, ссылаясь на источник, знакомый с анализом украинских официальных инстанций.

При этом оценка Киевом ситуации на поле боя становится все более мрачной на фоне того, как украинские подразделения изо всех сил пытаются сдержать российские атаки, одновременно ограничивая число снарядов, которые они могут выпустить, указывает далее Bloomberg. Потеря Авдеевки и еще нескольких сел на востоке Украины, а также задержка Конгрессом жизненно важной помощи США усилили опасения, что украинская оборона может не сдержать российский натиск. Это должно стать тревожным сигналом для союзников Киева, приводит агентство слова неназванного европейского чиновника.

"Путин все еще хочет захватить Киев и Одессу"

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему стремится захватить крупные города Украины, включая Киев и Одессу, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные украинской разведки. Оккупация Одессы позволит ему перекрыть экспорт зерна из Украины и получить выход к Приднестровью, уже попросившему у РФ защиты в противостоянии с Кишиневом, отмечается далее.

Одновременно агентство указывает, что РФ примет решение о продолжении медленного наступления или накапливании ресурсов для более масштабного удара с целью прорыва украинской обороны летом в зависимости от результатов текущей военной кампании. При этом два года войны истощили российские силы, поэтому крупномасштабное наступление будет проблемой для Кремля, говорится в публикации.

В тот же день в ходе выступления с посланием Федеральному собранию российский президент заявил, что "абсолютное большинство россиян" поддерживают развязанную им войну против Украины. Кроме того, он пригрозил "трагичными последствиями" в случае отправки иностранных войск на территорию Украины и обвинил Запад в том, что он якобы "спровоцировал конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира".

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