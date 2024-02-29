"Молдова на прицеле". ФРГ встревожена просьбой Приднестровья

Тирасполь обратился за помощью к Москве. Немецкие политики опасаются, что Кремль может использовать это как повод дестабилизировать Молдову и повторить украинский сценарий в Приднестровье.

На обращение пророссийских сепаратистов Приднестровья за помощью к Москве немецкие политики и наблюдатели отреагировали с тревогой. 28 февраля, всего через несколько часов после принятия так называемым "съездом депутатов всех уровней" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) соответствующей декларации МИД ФРГ заявил, что правительство Германии выступает за "урегулирование конфликта на основании территориальной целостности и суверенитета Молдовы", поддерживает правительство в Кишиневе и старается содействовать "прямым переговорам между представителями правительства Молдовы и так называемым руководством приднестровского региона страны".

В Берлине опасаются, что Кремль планирует повторить сценарий двухлетней давности, когда просьбой о помощи пророссийских сепаратистов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Москва обосновала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Просьба Тирасполя - "игра краплеными картами"

"Игрой краплеными картами" назвал обращение Тирасполя к России с просьбой о помощи председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот (Michael Roth) из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Депутат бундестага, социал-демократ Михаэль Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Драматическое развитие ситуации в Молдове показывает, что российский империализм не ограничивается Украиной, - заявил Рот. - Путин хочет больше и теперь берет на прицел Молдову".

Стратегия Москвы, по его словам, заключается в том, чтобы везде по соседству с Россией создавать "замороженные конфликты", которые при необходимости можно "размораживать", чтобы дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Евросоюз, кандидатом на вступление в который является Молдова, считает немецкий парламентарий, "должен решительно и сплоченно встать на сторону Молдовы".

Для главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из также входящей в правящую коалицию либеральной СвДП просьба Тирасполя о помощи не стала сюрпризом: "Путин провоцирует во всех географических точках. Тем важнее не только стоять на стороне Украины, но и, следуя словам, делать действительно все, чтобы Украина одержала победу в войне".

Штрак-Циммерман давно и упорно добивается от канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) согласия на поставку Киеву немецких крылатых ракет TAURUS и даже - в нарушение правительственной дисциплины - голосовала в бундестаге за оппозиционный проект резолюции с таким требованием.

Помощь Украине - это и помощь Молдове

Внешнеполитический эксперт фракции оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) также считает, что Западу в сложившейся ситуации следует еще больше увеличить поддержку Украины.

Депутат бундестага от ХДС Норберт Рёттген Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Он напомнил, что и оккупации Россией части украинских территорий предшествовали просьбы пророссийских сепаратистов о помощи, за которыми последовала открытая агрессия против Украины. "Чем слабее Запад в своей поддержке Украине, тем увереннее чувствует себя Путин в своих империалистических намерениях, - заявил Рёттген. - Чтобы остановить этот процесс, надо позаботиться о том, чтобы Россия потерпела крах в Украине".

Параллели с событиями 2014 года, когда Россия аннексировала полуостров Крым, поддержала пророссийских сепаратистов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а затем оккупировала территории на юге и востоке Украины, видит и председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из фракции "зеленых". Многие члены партии Союз-90/"зеленые" также поддерживают требование начать поставки Киеву ракет TAURUS.

"Если Украине не удастся оттеснить российские войска, конфликт грозит разрастись, президент России использует любую слабость", - заявил он и призвал Евросоюз подготовить новый пакет жестких санкций против России на тот случай, если Кремль будет и дальше дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Приднестровье - фишка в игре Путина"

Бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch), занимавший этот пост с 2014 по 2019 годы, а до этого работавший замдиректора Федеральной разведывательной службы (BND), уверен, что операция с Приднестровьем готовилась давно.

Бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич Фото: Artyom Geodakyan/Tass/dpa/picture alliance

"Как ни цинично это звучит, Приднестровье - это фишка в игре Владимира Путина, которую он может разыграть в подходящей по его мнению ситуации, - считает фон Фрич. - А ситуация, с точки зрения Путина, подходящая по двум причинам". Первой бывший посол называет предстоящие президентские выборы, на которых надо продемонстрировать успехи. Вторая же причина заключается в том, продолжает фон Фрич, что Путин руководствуется логикой силы, а Запад он считает в настоящий момент "разобщенным и слабым в том, что касается поддержки Украины… Непонятно, будет ли впредь поступать из США та помощь, которая Украине жизненно необходима для отпора российской агрессии".

В отличие от стран Балтии, вступивших в НАТО, Молдова, как и Грузия, не являются членами какого-либо межгосударственного оборонительного союза и поэтому, считает фон Фрич, куда более уязвимы для агрессии со стороны России. В этой связи бывший посол напомнил о том, что российские войска находятся не только в Украине и Приднестровье, но "также в захваченных в ходе войны с Грузией в 2008 году Южной Осетии и Абхазии, где у Путина есть возможность действовать также, как и в случае с Приднестровьем".

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