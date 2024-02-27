Ни военных НАТО, ни TAURUS для Украины? Что говорит Берлин

Политики в ФРГ бурно обсуждают заявления канцлера Шольца о том, почему Киев сейчас не получит немецкие ракеты TAURUS, и слова президента Франции о том, отправятся ли в Украину западные военные. DW собрала реакции.

Споры о том, поставлять ли Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS или нет, идут уже несколько месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще в октябре прошлого года дал понять, что он против таких поставок, но толком не объяснил почему. В понедельник, 26 февраля, на встрече с журналистами немецкого информационного агентства DPA он решил наверстать упущенное, а потом отправился в Париж на организованный французским президентом саммит стран, поддерживающих Украину в отражении полномасштабной российской агрессии.

В Париже Шольца ждал сюрприз. На заключительной пресс-конференции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает участия солдат западных стран в боях на стороне ВСУ в самой Украине. Именно вовлечения Германии в войну России против Украины Шольц и старается избежать во что бы то ни стало. Поэтому и отказывает Киеву в ракетах TAURUS.

Как канцлер объяснил свою позицию по крылатым ракетам TAURUS

О значении, которое в немецком правительстве придают аргументации канцлера, свидетельствует тот факт, что ведомство печати и информации крайне оперативно разослало берлинским журналистам распечатку именно того фрагмента беседы Шольца в DPA, в котором речь шла о ракетах TAURUS и позиции канцлера.

"Мы предотвратим эскалацию войны, которую Россия ведет против Украины, и не допустим войны между Россией и НАТО, - заявил канцлер согласно распечатке. - Совершенно очевидно, что на территории Украины не будет немецких солдат… Не будет вовлечения нашей страны и военных структур нашей страны в эту войну".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в гостях в информагентстве DPA 26 февраля Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Журналистов DPA такой ответ не удовлетворил и они потребовали дополнительных разъяснений: опасается ли канцлер вовлечения Германии в войну именно в случае поставок Украине таких ракет?

"Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно, - ответил канцлер. - Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система… В том числе и в Германии". Отличие от Великобритании и Франции Шольц объяснил так: "То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы, это нечто, что мы таким же образом делать не можем".

Бундесвер не может воевать без мандата бундестага

А почему, собственно? Немецкие СМИ называют "секретом Полишинеля" участие в первую очередь британцев, но и французов тоже, в тактико-техническом обслуживании поставляемых Украине ракет Storm Shadow/Scalp радиусом действия 250 километров. TAURUS отличается от них не только вдвое большей дальностью. Существуют еще и особенности немецкой правовой системы.

Немецкие военнослужащие в Мали: для зарубежных операций бундесвера необходим мандат бундестага Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В Великобритании и Франции военнослужащие могут быть задействованы в зарубежных операциях или миссиях, имеющих отношение к другим странам, по приказу правительства. Бундесвер же - парламентская армия, для ее использования непременно нужен мандат бундестага. И такой парламентский мандат на участие немецких военнослужащих в обслуживании и наведении на цель поставленных в Украину крылатых ракет TAURUS вполне может быть истолкован Кремлем как объявление Германией войны России.

Позицию канцлера поддержал сопредседатель его же Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). Риск для Германии оказаться вовлеченной в войну России против Украины слишком велик. "В двух часах полета от Германии бушует война", - сказал Клингбайль, и в Германии очень много людей, испытывающих страх оказаться втянутыми в Третью мировую.

Кого не убедили аргументы канцлера

Опасения социал-демократа не разделяет глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из либеральной СвДП. Она была единственной представительницей одной из правящих в Германии партий, проголосовавшей за оппозиционный проект резолюции с требованием поставить Киеву ракеты TAURUS.

Украинцы сами управляют немецкими танками Leopard 2 Фото: Funke Foto/IMAGO

Она считает, что участие немецких военнослужащих вовсе не нужно, как и в случае с другими вооружениями, поставляемыми Германией Украине, будь то танки Leopard 2 или система ПВО IRIS-T. Вот и обращению с TAURUS можно обучить самих украинцев. "Было бы желание", - добавила Штрак-Циммерман.

Эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) также заявил в интервью DW, что "для программирования и применения TAURUS нет необходимости отправлять в Украину немецких солдат, этому можно научить и украинских". Такого рода аргументы уже давно приводились и были, по его словам, неоднократно опровергнуты. "Что можно увидеть, - продолжал Ланге, - это то, что канцлер не хочет поставлять TAURUS, а когда чего-то не хочешь, находишь подходящие аргументы. Дебаты на этом не закончатся. Украине нужны высокоточные вооружения большой дальности".

Не убедили аргументы Шольца заместителя председателя фракции также правящих в Германии "зеленых" Агнешку Бруггер (Agnieszka Brugger), не говоря уже о внешнеполитическом эксперте фракции оппозиционного ХДС Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen).

Дружный отпор Макрону

Если реакция на аргументы Шольца по поводу ракет TAURUS была неоднозначной, то сделанное в тот же день вечером заявление Эмманюэля Макрона вызвало среди политиков в Берлине дружное отторжение. В первую очередь, от самого канцлера, заявившего, что на встрече в Париже было полное единодушие в том, что "на территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО".

Эмманюэль Макрон на встрече в Париже 26 февраля Фото: Gonzalo Fuentes/AFP/Getty Images

Премьер-министр Нижней Саксонии социал-демократ Штефан Вайль (Stephan Weil) исключает возможность парламентского мандата на отправку в Украину немецких солдат, его коллега по партии Михаэль Рот (Michael Roth) назвал разговоры на этот счет "фантомными дебатами". "Я не знаю никого, в том числе в самой Украине, кто всерьез хотел бы этого", - написал Рот в сети Х.

Агнешка Бруггер считает, что Макрон перешел черту, которую провели не только Германия, но и другие страны, в частности, США. Не поддержала идею Макрона в этот раз и Мари-Агнес Штрак-Циммерман, хотя и похвалила президента Франции за решительность.

"Игрой с огнем" назвал рассуждения Макрона депутат бундестага от оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Моосдорф (Matthias Moosdorf). О западных солдатах в Украине не может быть и речи, - почти в унисон заявили Торстен Фрай (Thorsten Frei) и Грегор Гизи (Gregor Gysi) из также оппозиционных ХДС и Левой партии.

Спокойнее высказывания французского президента прокомментировал сопредседатель Партии Союз-90/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour): "Я стал свидетелем капризного Макрона, который просто хотел сказать: "Я не хочу ничего исключать". Но это вообще не тема. Не тема для дискуссии ни в Германии, ни в рамках альянса (НАТО. - Ред.)".

Комментаторы немецких СМИ, в свою очередь, указывают, что первым о возможности отправки в Украину сухопутных войск западных стран еще перед отъездом в Париж заговорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, утверждавший, что некие страны, называть которые он отказался, готовы отправить в Украину своих солдат. Заявление же Макрона, по их оценке, было всего лишь реакцией на выпад Фицо, а расплывчатую формулировку президент Франции избрал для того, чтобы оставить в неведении Путина относительно дальнейших мер, которые готовы принять западные страны для поддержки Украины.

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